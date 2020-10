Zaklatással vádolt pap foglalkozik a kalocsai gyermekotthon lakóival

A kalocsai gyermekotthonban 10 és 18 éves speciális igényű fiatalokat gondoznak. A 24.hu írta meg, hogy egy olyan pap is dolgozik ott, aki tíz évvel ezelőtt molesztálással vádoltak meg. Az otthon nevelői a portálnak azt írták válaszlevélben, hogy náluk is történtek gyanús esetek, például előfordult, hogy a gyerekek „furcsa állapotban” jöttek ki a plébániáról, alkoholt fogyasztottak, arról számoltak be, hogy cirógatták, becézgették, ölelgették őket.

Bár a 24.hu megkereste a papot, ő nem akart nyilatkozni. Az érsekség azt közöle, hogy 2010-ben már folytattak vizsgálatot ellene szexuális zaklatás miatt, részleteket azonban erről nem árultak el. Akkor egy fiú, egy volt papnövendék kereste meg az érsekséget, miután – elmondása szerint – a pap többször is zaklatta. Többször is együtt vacsoráztak, és volt, hogy megölelte, és meg is csókolta a fiút a pap. Egyik alkalommal – derült ki még a 444 júniusi cikkélből – állítólag azt mondta neki, hogy nagyon vágyott rá, hogy ismét megölelhesse és ott legyen vele. Az akkori áldozat, Kőhegyi Dániel arról is beszélt, hogy egyszer, amikor sokat ittak, fogdosta is.

Két lábon állok, le van húzva rólam az alsónadrág, és fogdosta a nemi szervemet, és én ekkor mondtam azt, hogy nekem azonnal mennem kell

– mesélte most Kőhegyi Dániel az RTL Klub Híradójának . Hozzátette, hogy az atya ezek után többször is áthívta magához, ő azonban nemet mondott, végül pedig az érsekséghez fordult.

Senki nem vette azt a riasztást, amit én mondtam, és amikor én kitálaltam, akkor már túl késő volt, hiszen azt mondta az érsekség, hogy hát, fogd be a szád, már le van váltva, már nem azok az idők járnak és mindenki tudta, hogy ez nem így van

– fogalmazott az áldozat. Bár az RTL Klub Híradó munkatársa felkereste az érsekséget, ott azt közölték, hogy az ügyet már kivizsgálták, jogszabályba ütköző cselekedet pedig nem történt. A kérdést, hogy egyházi előírást sértett-e a pap közeledése, nem válaszolták meg, ahogy a vizsgálat eredményét sem közölték. A gyermekotthon vezetését is felkeresték, ők azonban egyáltalán nem válaszoltak a kérdésekre.

Ezzel szemben az Emberi Erőforrások Minisztériuma azt közölte, hogy a gyermekotthon vezetőihez semmilyen panasz nem érkezett a gyerekektől.