Több buszjárat indul Győrben és Szegeden is

Győrben is sűrűbben közlekednek a helyi buszjáratok hétfőtől – írta a gyorihirek.hu. A múlt héten elrendelt járatsűrítési tervet szorgalmazó kormányrendeletre válaszul Győrben is megnövelt kapacitással közlekednek a buszok – közölte a győri tömegközlekedési feladatokat is ellátó, állami tulajdonú Volanbusz Zrt. A szolgáltató emlékeztetett arra, hogy akik nem viselnek maszkot, kizárhatók az utazásból, és 8 ezer forint pótdíj fizetésére kötelezhetőek.

Szegeden is hétfőtől sűríti a helyi járatokat a Volánbusz a járvány miatt a reggeli és délutáni csúcsidőszakban – olvasható a delmagyar.hu portálon. A megszokottakhoz képest több viszonylaton közlekednek csuklós autóbuszok a megfelelő távolságtartás garantálásáért.