Az egészségügyben örülnek a szigorításoknak, de a felmondások réme maradt

A kormányfő által bejelentett új korlátozó intézkedések is világosan jelzik, hogy felszálló ágban van a járvány, ami az egészségügyre is komoly feladatokat ró. De vajon meddig bírja a terhelést? Az Index körbejárta, a különböző egészségügyi szakszervezetek miként fogadták Orbán Viktor hétfő délelőtti döntéseit.

Elhalasztott műtétektől nem lesz több szakember

Kásler Miklós egészségügyi miniszter múlt heti bejelentését követően várható volt, hogy további korlátozások történnek az élet más területein is – osztotta meg első gondolatait Soós Adrianna, a Független Egészségügyi Szakszervezet (FESZ) elnöke. Tavasz óta folyamosan konzultálnak az egészségügyi szakszervezetek egymással, és ajánlásokat fogalmaznak meg a minisztérium felé.

Mi is és a többi egészségügyi szakszervezet is hetek óta sürgetjük a minisztériumot, hogy az egészségügyi ellátásban dolgozókat tehermentesítsék, mert olyan mértékben túl vannak terhelve, hogy azt már nem bírják tovább.

Dr. Soós Adrianna hozzátette, ugyan a műtétek elhalasztásával szabadulnak fel ágyak, de a szakmai feltételek ettől még nem javulnak automatikusan. Továbbra is hiány lesz a képzett egészségügyi dolgozókból, hiszen ezekkel a korlátozó intézkedésekkel

NEM LESZ TÖBB INFEKTOLÓGUS, VAGY TÖBB INTENZÍV ELLÁTÁSBAN DOLGOZÓ.

A FESZ elnöke az emberhiány megoldását az intenzív felkészítésben látja, de nem tartja szerencsésnek a tapasztalat nélküliek bevonását, hiszen hosszú ideig tart, amíg a megfelelő átképzést kapják meg a jelentkezők, legyen az egy betegszállító vagy segédápoló.

Elszabotált eljárásrend

A FESZ elnöke kiemelte azt is, hogy az egészségügyben is jelentős a fertőzöttség, ezért nagy a munkaerőhiány, és az átirányítások további megterhelést jelentenek a dolgozók részére. A munkaerőhiány lehet annak az oka, hogy a kórházak egy része nem veszi komolyan a munkatársai között sem a tesztelést, és a kontaktkutatás során a fertőzött, vagy önkéntes karanténban lévő családtagjait, munkatársait nem is tesztelik.

Soós Adrianna ezért úgy véli az Orbán Viktor által bejelentett

kórházi dolgozók tesztelését nem fogja minden intézmény komolyan venni,

az eljárásrend ellenére sem.

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) vezetője Balogh Zoltán szintén megerősítette, hogy többször jelezték a minisztérium felé a helyzet súlyosságát, így kifejezetten örül annak, hogy szerdai naptól korlátozó intézkedéseket vezet be a kormány.

A magyar egészségügy olyan helyzetben van hetek, hónapok óta, ami szükségessé tette ezt a bejelentést.

Az ágazatban dolgozók részére ugyanúgy gondot fog okozni, mint bárki más számára, hogy a középiskolás gyerekek otthon maradnak, ugyanakkor a kisebb gyerekek oktatása továbbra is az intézményekben folytatódik. Balogh úgy véli, ezzel a lépéssel még nem oldódott meg a kontaktusok minimalizálása, így szerinte további korlátozó lépések várhatóak.

Tömeges felmondás jöhet

A MESZK az új szolgálati jogviszonnyal kapcsán többször fejezte ki aggodalmát Kásler Miklós egészségügyi miniszter felé. A november 18-án hatályba lépő módosítás kapcsán már több mint ötezer egészségügyi dolgozó jelezte a Magyar Orvosok Szakszervezeténél, hogy elhagyják pályát, és nem írják alá az új munkaviszonyról szóló szerződésüket.

Balogh Zoltán ezért úgy véli, ebben a kiélezett helyzetben az az egyetlen jó megoldás, ha

a november közepén hatályba lépő jogszabályt felfüggesztik, és ezzel megfelelő módon motiválják azokat a dolgozókat, akik komolyan fontolgatják felmondásukat az egészségügyben.

A két szakszervezeti vezető véleménye abban megegyezett, hogy a mai korlátozó lépések hatásai csak néhány héttel később lesznek érzékelhetőek. A vírus terjedése le fog lassulni, ha nem lesz annyi találkozás akár a vendéglátóhelyeken, akár az iskolákban. De ahogy Soós Adrianna fogalmaz,

amíg nincs vakcina, nincs más lehetőség, mint korlátozni a kapcsolattartást.

(Borítókép: Képünk illusztráció! Védőfelszerelést viselő orvosok és ápolók vizitelnek a koronavírussal fertőzött betegek fogadására kialakított Covid Ortopéd-Traumatológiai Osztályon a fővárosi Szent János Kórházban 2020. május 14-én. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)