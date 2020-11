Müller Cecília: Messze a vége, de ezentúl minden kórházban lesz koronavírus-ellátás

Nagyon nehéz napokat élünk, hiszen látjuk, hogy a járvány rendkívüli mértékben fokozódik, mind a fertőzöttek, mind az elhunytak vonatkozásában – emelte ki Müller Cecília az operatív törzs hétfői sajtótájékoztatóján. A tisztifőorvos ismertette, hogy 5162 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést (Covid–19), ezzel 114 778 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.

Így az elhunytak száma 2493 főre emelkedett, 26 161-en pedig már meggyógyultak. Kórházban 6061 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 415-en vannak lélegeztetőgépen.

A tisztifőorvos elmondta: egyik ország segítséget kér a másiktól, betegek átszállítása is történik egyik országból a másikba.

Mivel Magyarországon is nő a kórházban ápoltak száma, ezzel sajnos nő a légeztetőgépen lévők száma is, amely ma 415 fő. Ezért rendkívüli módon terhelődik az egészségügyi ellátórendszer. A mai napon is 60 százaléka foglaltak az ágyaknak. Azonban ezeket működtetni is kell orvosainknak, ápolóinknak