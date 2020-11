A terézvárosi rendőrség keresi azt a lenti videófelvételen szereplő férfit, aki október 6-án a Westend City Center garázsában autókra vadászott.

Több járművet is megpróbált kinyitni, míg végül az egyiknél szerencsével járt. Be is mászott a csomagtartójába. Azt egyelőre nem tudni, milyen szándék vezérelte, de a nyomok alapján nem vitt el semmit.