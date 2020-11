A járvány felfutásával sokkal több fogy az orvosi oxigénből, mint eddig bármikor. Jó hír viszont, hogy a koronavírusos betegek oxigénterápiájához, illetve lélegeztetéséhez szükséges orvosi gázból a jelenlegi igények többszörösét tudják biztosítani a piac legnagyobb hazai kórházi beszállítói – derül ki Növekedés.hu cikkéből.

A lapnak a Messer és a Linde ügyvezetői nyilatkoztak, mint írják, 30-50 százalékos igénynövekedést tapasztaltak az intézmények részéről csak az elmúlt egy-két hétben, és a helyzet várhatóan tovább fokozódik.

Október végéig jellemzően a cseppfolyós oxigénellátás iránti igény nőtt, átlag 50 százalékkal a normál körülményekhez képest. November elejétől mostanáig ez már kétszeres mennyiségre emelkedett. Múlt hét óta pedig ugrásszerűen nőtt a palackos oxigén iránti igény is, a normál helyzethez képest mintegy háromszorosára

– ismertette az egyik cégvezető. Hasonló igénynövekedésről számolt be a másik cég vezérigazgatója is: ők 30-35 százalékkal több cseppfolyós és palackos orvosi oxigént szállítanak jelenleg a kórházakba, mint korábban. A cégvezetők azonban arra készülnek, hogy a következő hetekben még ennél is magasabb lesz az igény a cseppfolyós és palackos orvosi oxigénre a kórházakban.