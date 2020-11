Zavarták a parkoló autók a 78 éves nénit, ezért összekarcolta azokat

Egy 78 éves esztergomi asszony miatt hívták ki a rendőröket szombaton, mert a hölgy korábban megrongált egy parkoló gépjárművet – számolt be az esetről a police.hu.

Az idős asszonyt a nyomozók gyanúsítottként kihallgatták, és be is ismerte, hogy nem csak aznap este, hanem már korábban, kedden, azaz november 10-én is megrongált egy autót. Elmondta azt is, hogy a rongáláshoz mindig saját kulcsát használta, és közölte, hogy azért karcolta meg a kocsikat, mert zavarták a parkoló autók.

Az idős nő ellen rongálás miatt indult büntetőeljárás.