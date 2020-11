Rezidensszövetség: kétséges az új szerződések aláírása

A Magyar Rezidens Szövetség (Rezidensszövetség) felhívta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) figyelmét, hogy az egészségügyi dolgozók nem tudnának kellő szinten a betegellátásra fókuszálni a második hullám alatt, ha az egészségügyi szolgálati törvény korlátozásai januártól hatályba lépnek. A Rezidensszövetség felmérése szerint a rezidens orvosok fele nem írná alá az új szerződést, ha máshol jelentős áldozatok nélkül folytathatja szakorvosi képzését.

A kórházi osztályokon a napi munka oroszlánrészét a rezidens orvosok végzik. Az ő munkájuk nélkül nem csak járványhelyzetben, de „békeidőben” is elképzelhetetlen a kórházak működése. Most a különleges jogrend alapján átmenetileg rendeleti úton is be lehet vezetni az új bértáblát, és felül lehet írni a törvényben elégedetlenséget kiváltó pontokat, vagy el lehet tolni azok bevezetését. Ám a felmérést kitöltők is egyértelműen kifejezték: hosszú távon a bizalom helyreállításához törvénymódosításra lesz szükség. A megígért béremelés viszont addig sem tűrhet halasztást — áll a Rezidensszövetség Indexnek megküldött közleményében.

A Rezidensszövetség szerint a most érvényes szabályok garantálják a járványellátás helyszínén is a munkaerőforrást. Az érdekképviselet az átvezényléssel kapcsolatban szorgalmazza, hogy az időtartam számítása ne naptári évre, hanem bármely tizenkét hónapra vonatkozzon, akit tehát például novemberben-decemberben kirendeltek, azt ne lehessen rögtön az új év elején is. Javasolják azt is, hogy az egészségügyben dolgozó házaspár egyik tagját lehessen csak kirendelni.

A lakhelytől távoli, kötelező kirendelés idejére ne csak az alapbér (ahogy a kormány új tervezete tartalmazta), hanem az ügyeleti díjak, túlóra-díjak is emelt összegben járjanak — olvasható a közleményben.