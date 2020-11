Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere idén január elején jelentette be, hogy védett lakásokat jelölnek ki a családon belüli erőszak áldozatainak a kerületben. Baranyi Krisztina elképzelése a maga nemében teljesen egyedülálló pilot projekt amellett, hogy anyaotthonok, krízisközpontok és titkos házak legalább 15 éve segítik a bántalmazók elől menekülőket.

Miközben az állami támogatással működő országos hálózatot folyamatosan új férőhelyekkel bővítik, kevésbé jellemző, hogy egy helyi polgármester a maga hatáskörében védett lakások formájában gondoskodjon a kapcsolati erőszak áldozatairól.

A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja alkalmából Baranyi Krisztina a hivatalos Facebook-oldalán számolt be arról, hogy a kerületi védettlakás-program ott tart, hogy épp most bútorozzák be, szerelik fel az áldozatok számára kialakított ingatlanokat.

Bár a pandémia – mint mindent – ennek a megvalósítását is lelassította, de készen vagyunk egy szakmai modellel, kiadtunk egy tájékoztató kiadványt a témában, felvettük a kapcsolatot az állami krízisellátó intézményekkel és civilszervezetekkel, a rendőrséggel, előkészítettünk egy felvilágosító/segítő kampányt

– fogalmazott a bejegyzésben Baranyi Krisztina.

Ferencváros polgármestere azt is elárulta, hogy amint a védett lakások elkészültek, várhatóan a jövő év elejétől tudják majd fogadni az üldözötteket, hogy ezzel is segítenek nekik abban, hogy új életet kezdhessenek.

Baranyi Krisztina azt is hozzátette, annak érdekében, hogy az áldozatokat minél nagyobb biztonságba helyezhessék, felvették a kapcsolatot az ország számos településével, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez.

…hiszen ha hálózata lesz a védett lakásoknak, sokkal több bántalmazottnak tudunk biztonságot, nyugalmat biztosítani, távol a bántalmazótól

– hangsúlyozta ki az ellenzéki városvezető.