Vasárnap még a tél is megérkezik Magyarországra

Téliesebbre fordul az idő az ősz utolsó hétvégéjén: ónos szitálásra, havazásra is készülni kell, és hajnalban ismét komolyabb mínuszok lehetnek – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-nek.

Pénteken túlnyomóan borult, párás, helyenként ködös idő várható. Előfordulhat szitálás, eleinte ónos szitálás. A hegyvidéki területeken esetleg szemcsés hó is hullhat. A leghidegebb órákban mínusz 1 és plusz 3 fok között alakul a hőmérséklet, de ahol elvékonyodik a felhőzet, néhány fokkal hidegebb is lehet.

Napközben 0 és plusz 5 fokig melegszik a levegő.

Szombaton is jobbára borult, párás, néhol ködös lesz az idő. Kezdetben többfelé előfordulhat szitálás, ónos szitálás, hószállingózás. Napközben szórványosan eső, havas eső, havazás is várható. Néhol esetleg ónos eső is kialakulhat.

A hőmérséklet mínusz 2 és plusz 4 fok között alakul.

Vasárnap elszórtan valószínű zápor, hózápor. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 7 és plusz 2, a legmagasabb hőmérséklet 0 és plusz 5 fok között várható – olvasható az előrejelzésben.

