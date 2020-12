Az állam ismerje el a templomi esküvőt!

Többpontos javaslatot nyújt be a Jobbik a parlament elé az anyakönyvezés átalakításával kapcsolatban – számolt be Kálló Gergely országgyűlési képviselő az Indexnek.

Egy önkormányzat legalább két anyakönyvvezetővel lássa el a település feladatait

– szorgalmazza az ellenzéki párt, amellyel véleményük szerint gyorsabbá és hatékonyabbá is válna a jelenlegi rendszer.

Kálló Gergely kiemelte, van olyan fővárosi kerület, ahol tíz anyakönyvvezető látja el a feladatokat, míg más településeken mindössze egy. A képviselő hangsúlyozta,

probléma leginkább ott jelentkezik, ahol van kórház. ott több anyakönyvvezetési feladat hárul a településre.

Felesleges a dupla igen

A Jobbik másik módosító javaslata, hogy

egyszerűsítsék magát a házasságkötést is.

Elképzelésük között az szerepel, hogy az állam is fogadja el a templomi esküvőt mint hivatalos formát, ne kelljen utána még az anyakönyvvezető elé is járulni, másodszorra is kimondva az igent.

Szerintem ez nem sérti az állam és az egyház szétválasztását, ez olyan aktus, ami egyéni kérésre történne.

– fogalmazta meg Kálló Gergely, ugyanakkor azt is elismerte, lehet, hogy ez pluszmunkát jelenthet az egyházak számára.

Mégis úgy gondolom, ha a törvényi hátteret megteremtjük, letisztázzuk, akkor egyszerűsíteni fogja az anyakönyvvezetők és az egyházak munkáját is.

Az ellenzéki párt 2011-ben javasolta először a parlamentnek az anyakönyvezés egyszerűsítését, és remélik, hogy a javaslat benyújtását követően a Fidesz is támogatja az elképzelésüket.

Az egyházak nem lelkesednek

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkársága közleményében annyit reagált, hogy jelenleg az egyházi és az állami házasságjog

következetesen elválik egymástól,

és nincs tudomásuk arról, hogy a javaslattevő ez ügyben egyeztetett volna a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciával.

A Magyarországi Evangélikus Egyház megkeresésünkre azt válaszolta,

nem támogatná

az egyházi házasságkötések állami elismerését.