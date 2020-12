Jöhet az országos ivartalanítási program

Országos szintre kell emelni a négylábúak ivartalanítási programját és nagyobb mértékű állami anyagi segítséget kell nyújtani hozzá – közölte Ovádi Péter az MTI szerint. A Nemzeti Állatvédelmi Program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos kiemelte: jelenleg ez az állatvédelem egyik legfontosabb feladata.

Ovádi Péter egy zalaegerszegi szakmai fórumon mondta el, hogy az állatvédő egyesületek is megerősítették az ivartalanítási program fontosságát. Úgy fogalmazott: a résztvevők szerint az a „legjobb kóbor állat", amelyik meg sem születik, ezért már óvodai, iskolai környezetben beszélni kell a gyermekeknek a felelős állattartásról.

A miniszteri biztos azt is jelezte, hogy az illegális szaporítók ellen is hatékonyabb fellépésre van szükség, sok esetben ugyanis tőlük kerülnek utcára a kóbor állatok. A fórumon továbbá az ebrendészeti telepek működésének felülvizsgálatáról is szót ejtettek.

Kitért továbbá arra is, hogy az államnak olyan pályázatokat kell biztosítania az állatvédelmi szervezeteknek, hogy az önkéntesek, akik a szabadidejüket áldozzák erre a feladatra, megfelelő körülmények között tudjanak tevékenykedni.

A miniszteri biztos egy kérdésre válaszolva azt is közölte: a hasonló fórumok tapasztalatait összegyűjtve hónapokon belül a kormány elé terjeszt egy olyan javaslatcsomagot,

amely hosszú évekre meghatározhatja az állatvédelmi feladatokat Magyarországon.

Vigh László, a térség kormánypárti országgyűlési képviselője a fórumon azt emelte ki, hogy Zala megye különösen érintett az illegális állatexportban, miután a megyét átszelő M7-es és M70-es autópályán gyakoriak az állatcsempészek. A fórumon arra vonatkozóan is jó javaslatok születtek, hogy az elkobzott kisállatokat hogyan lehetne biztonságosan elhelyezni – mondta.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere hangsúlyozta, hogy a zalai megyeszékhelyen kiváló az együttműködés a civil állatvédelmi egyesületekkel. A szoros kapcsolatot bizonyítja az, hogy az önkormányzat anyagilag is támogatja a működésüket, illetve szerepet vállal a támogatásokat gyűjtő jótékonysági akciókban.