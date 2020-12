Csodát is láthatunk ma, ha nyugatra tartunk

Borult, párás, főként a nyugati határnál kezdetben foltokban ködös időre számíthatunk – tájékoztatott az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az időjárás-jelentés szerint tartósan rossz látási viszonyokra a felhőbe burkolózó hegyvidéki tájakon kell számítani.

Maximum északnyugaton van némi esély a felhőzet átmeneti felszakadozására, ami akár azt is jelentheti, hogy a szerencsésebbek esetleg talán láthatnak egy kis fényt is a felhők között. Az elég nagy ügy lenne, ugyanis most már nagyjából hat hete, hogy alig láttuk a napot.

Szitálás továbbra is előfordulhat, a légmozgás általában gyenge marad, de a Kisalföldön megélénkül, Sopron környékén megerősödik a déli, délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 6 fok között várható. Késő estére 0 és +4 fok közé hűl le a levegő.