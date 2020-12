Bocsánatkérést követel Novák Katalintól a szakszervezeti szövetség nőtagozata

Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszternek fogalma sincs arról, hogyan él a magyar családok, a nők, az anyák 90 százaléka. Eláruljuk: dolgoznak. Nem azért, mert így akarnak »kiteljesedeni«, hanem azért mert nincs más választásuk

– olvasható a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) Nőtagozatának közleményében, amelyben a több tízezer dolgozó nőt képviselő szervezet a családokért felelős tárca nélküli miniszter videójára reagált. Hercegh Mária, a tagozat vezetője hangsúlyozza,

a nők többsége nem úri passzióból megy hajnalban a gyárba, műszakba, szolgálatba éjszaka, hétvégén és ünnepnapokon is,

hanem azért mert csak így tud megélni ő és a családja is. Ezek a nők is szeretnének kötetlenül, tetszés szerint dönteni az életükről, arról, hogy otthon kényelmesen sütögetnek-e, vagy „halálra” dolgozzák magukat, de nem tehetik. Még az is lehet, hogy ezek a nők szívesen megfogadnák Novák Katalin biztatását, nem kell versenyezni a férfiakkal, de az esetek többségében kénytelenek versenyezni velük.

Már csak azért is, mert sok munkahelyen a nők ugyanazért a munkáért még mindig kevesebb bért kapnak, mint a férfiak

– részletezte Hercegh Mária, aki szerint elképzelhető, hogy ezt a mondatot éppen azért fogalmazta meg Novák Katalin, mert az Orbán-kormány nem tudja biztosítani a nők számára az esélyegyenlőséget a munka világában, hiszen éppen a jelenlegi kabinet írta át úgy a Munka törvénykönyvét, hogy a jogszabályból eltűntek a nők, a családok védelméről szóló passzusok. A tagozat vezetője úgy látja, hogy

Novák Katalin jobban tette volna, ha ezt a videót csak az ő anyagi és egzisztenciális köréhez tartozó ismerőseinek, barátnőinek küldi el,

és nem zaklatja fel keményen dolgozó nők millióit ezzel a kioktatással.

Így tehát felszólítják Novák Katalint, hogy nők millióitól kérjen bocsánatot.