Deutsch Tamás a jogfosztottságáról: Okos ember nem akkor sértődik meg, amikor megsértették

Deutsch Tamás szerint azért nem volt szavazás a kizárási javaslatról, mert szerinte a frakció döntő többsége nem akart pártszakadást, mert mind fogalmazott, ha őt kizárják, akkor a Fidesz-KDNP képviselői is kilépnek a néppártból – erről beszélt az ATV Egyenes Beszéd csütörtök esti műsorában.

Az okos ember nem akkor sértődik meg, amikor megsértették, hanem amikor érdekében áll, nekünk pedig nem állt érdekünkben megsértődni

– jelentette ki Deutsch Tamás, aki okosnak tartja magát, azzal kapcsolatosan, hogy mint fogalmazott, „büntit” szabott ki rá a néppárti frakció.

Deutsch Tamás azt is mondta, hogy szerinte az Európai Néppártnak a saját jövőjét kellene megtárgyalni, mert mint mondta, akikkel ő szót vált, azok döntő többsége „nincs elájulva” a néppárti vezetéstől. A politikus leszögezte, hogy a Fideszt az tartja a Néppártban, mert a két párt alapértékei papíron ugyanazok, de ők azt is szeretnék, hogy ha a gyakorlatban is ez így lenne.

2009-től ha a szexuális önrendelkezés, a női reprodukciós jog merült fel, akkor azt egy extrém liberális baloldali túlzásnak gondolták az Európai Néppártban, ez magyarul azt jelenti, hogy mindenki ott és annyi abortuszt követ el, amennyit akar – magyarázta Deutsch, hozzátéve, hogy innen oda jutott a keresztény-demokrata Néppárt, hogy ezekben a kérdésben „balról előznek most”.

Egy politikusnak munkaköri kötelessége, hogy ütésálló legyen, mert szerinte Orbán Viktort akarták célozni, csak ő volt az ütők és a miniszterelnök között, amire mint fogalmazott büszkeségként tekint, mert ő szabadságharcos – mondta a politikus a Rocky című filmből idézve. A műsorvezető erre megkérdezte, hogy hagyja-e magát térdre kényszeríteni:

bármilyen tökös srác vagy, térdre kényszerítenek, ha hagyod, és soha nem engednek felállni

– idézett szintén a Rockyból Rónai Egon műsorvezető. Deutsch Tamás ezután kijelentette, nem hagyja magát térdre kényszeríteni.