Előkerült Müller Cecília!

Orbán Viktorhoz is eljuthatott, hogy az egész magyar sajtón végigfutott az aggodalom az országos tisztifőorvos eltűnése miatt, ezért a miniszterelnök gyorsan posztolt is egy képet péntek hajnalban arról, hogy újfent asztalhoz ült az operatív törzs.

Ha ez annyira nem is éri el a nagyközönség ingerküszöbét, egy dolog biztosan igen, mégpedig az, hogy az ülésen részt vett Müller Cecília is, így tehát most egy emberként lélegezhet fel az egész ország, mert az országos tisztifőorvos jól van, csak valószínűleg nincs ideje tájékoztatni.