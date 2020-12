Rendkívüli változás az időjárásban

Délnyugat felől egyre több helyen elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet és hosszabb-rövidebb napsütésre is számítani lehet, de az ország északkeleti harmadában marad a borult, párás idő - írjaaz Országos Meteorológiai Szolgálat honlapja.

Az északkeleti megyékben többfelé várható (helyenként akár jelentősebb) eső, másutt inkább csak néhol fordul elő szitálás, kisebb eső. A déli, délnyugati szelet elsősorban a Dél-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések.

A legmagasabb nappali hőmérséklet délután jobbára 8 és 14 fok között alakul, de északkeleten ennél több fokkal hidegebb időre van kilátás. Késő estére 3 és 9 fok közé hűl le a levegő.



Európa más részein változékonyabb az idő. Többközéppontú ciklonrendszer helyezkedik el az Északi- és a Norvég-tenger felett, de Skandináviában és Északnyugat-Európában másutt is felhős, csapadékos idő a jellemző. Általában enyhe az idő, a tengerpartok mentén még Norvégiában is 9 fokot mérnek, Franciaországban pedig 10, 15 fok is előfordul. Az erőteljes délnyugati áramlás még a Kola-félszigetre és a Fehér-tenger környékére is elvitte a melegebb légtömeget, ott kevéssel 0 fok felett alakul a csúcsérték.