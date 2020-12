Kásler Miklós: hetvenéves lemaradást kellett pótolni az egészségügyben, de most új időszámítás jön

„Az advent a várakozásról, felkészülésről szól. Felkészülünk a Megváltó érkezésére, de közben számot is vetünk az elmúlt év eseményeivel, cselekedeteinkkel, tervezett és megvalósított céljainkkal”

– kezdi 2020-as évértékelő beszédét Kásler Miklós.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) Facebook-oldalán osztotta meg a tárcavezető az ünnepi beszédet, amelyet a következőképpen folytat: az idén a koronavírus-járvány megnehezítette az életünket, de az Emmiben számos olyan rendkívül fontos intézkedés született, amely megkönnyítette az életünket – véli Kásler Miklós, majd hosszas felsorolásba kezd.

Egyszerűbb lett az örökbefogadás, tavaly ezer örökbefogadás történt, s az esetek kétharmadában olyan gyerekek találtak családra, akik korábban gyermekvédelemben nevelkedtek. A kormány eddig is és ezt követően is kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a gyermekeink méltó környezetben tanulhassanak. Ennek érdekében a kormány a nyár folyamán 4,6 milliárd forintot fordított felújítási munkálatokra, minden, közoktatásban tanuló gyermek ingyen kap tankönyveket, és tovább bővítettük a gyermekétkeztetésre fordított forrásokat is. Összesen 106 ezer rászoruló általános iskolás kapott tanszercsomagot 765 millió forintos kormánytámogatásból