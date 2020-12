Kellér Dezső, a magyar stand-up úttörője

Kellér Dezső 1905 decemberében született Budapesten, a túlnyomórészt háromemeletes, körfolyosós bérkaszárnyákból álló erzsébetvárosi Csikágóban. Nemcsak ő, hanem két évvel idősebb bátyja is újságíróként kezdte, de míg Andor szépirodalmi babérokra tört, Dezsőt már fiatalon magával ragadta a kabaré világa.

Nemrégen a rádió műsorában olvastam ezt a furcsaságot: „Fiatal humoristák estje”. Pontosan úgy hatott rám, mintha azt olvastam volna, hogy „öreg hosszútávfutók mérkőzése”. A humorista elnevezéshez valahogy nem illik a fiatal jelző. A humorista lehet bölcs, lehet fanyar, lehet kesernyés, csak egy nem lehet: fiatal. Illetve lehet fiatal is, de akkor is öregnek képzeljük.

Huszonkét esztendős korában mutatta be első kabarétréfáját a Komédia Kabaré. A húszas évek végétől kezdett kuplékat, dalszövegeket és kabaréjeleneteket írni. 1933-ban szerepelt először konferansziéként a Teréz körúti Színpadon.

Leltározás közben valahonnan, az egyik fiók mélyéről előkerült egy kis egyfelvonásos, amelyet húszéves koromban írtam. Elolvastam, és úgy találtam, hogy ma is előadható. Majd beadom valahova. Nem is változtattam rajta sokat, csak a főszereplőre vonatkozó instrukciót írtam át.

Fél évszázad alatt hamisítatlan védjegyévé vált jellegzetes testtartása, ahogy a jobb kezével a színházi függönybe kapaszkodik, miközben poénokat szór, szellemesen csipkelődik, finoman gúnyolódik, azaz konferál.

Élete során írt filmforgatókönyveket (A selejt bosszúja, Férjhez menni tilos!, Minden kezdet nehéz stb.), operettlibrettókat (Három tavasz), több mint kétszáz kabaréjelenetet. Népszerű magyar nóták (Paplak mellett lakik a Katika, Valahol az ember mindig elhibázza, Nem tudom, az életemet hol rontottam én el stb.) egész sora fűződik a nevéhez.

Talán semmi nem vesztett annyit a rangjából, mint a taps. Pedig a Hold tekintélye is megtépázódott, amióta nem verseket írnak róla, hanem helyszíni tudósítást. Sőt, a csóknak is sokat csökkent az értéke azzal, hogy a diszkrét félhomályból kikerült a nagy nyilvánosság elé. De a taps devalválódott a legjobban. Már ott tartunk, hogy a rádióban, tévében, különböző rendezvényeken a kedves nézők és hallgatók nem spontán elragadtatásból, hanem felszólításra tapsolnak. Tapsoljuk meg! – mondja a műsorvezető, és már dübörög a taps. Ha egy irodalmi vetélkedőn, arra a kérdésre, kiírta a Toldi-t, valaki hosszú töprengés után kiböki, hogy Arany János, akkor már az jön, hogy köszönöm, gratulálok, tapsoljuk meg. És zúg a taps, a fergeteges, viharos, dörgő, falrengető, eget verőtaps. Ez valahogy nem jól van így: lejáratjuk a tapsot. Mert mi a taps? A siker fokmérője, a tetszésbizonyítéka, hálánk nyilvánítása azok iránt, akik a nagy élményt nyújtották. Mindenképpen ritkaünnepi megnyilatkozás és főleg önkívületi termék, legalábbis annak kellene lennie. De már régen nem az. Inkább az udvariasság mindennapi kötelező megnyilvánulása. Manapság a rádió hatos stúdiójában, ha a komikus csak annyit mond, noná az anyósom, azt a meghívott közönség már olyan hosszan tartótapssal honorálja, amilyen mondjuk Kolumbusznak járhatott Amerika felfedezéséért, persze még a Watergate-ügy előtt. Vagy láttam egy ifjúsági műsort a televízióban, kicsinyek versenyeztek, ki tudja messzebbre hajítani a papírhajót. Moskovits Gyurika lett a negyedik. Tapsoljuk meg őt is, mondta a műsorvezető. És amikor a kis tenyerek összecsapódtak, én nagyon elszomorodtam, mert arra gondoltam, hogy gyermekeinket így arra neveljük, hogy a jelentéktelent is tapssal jutalmazzák! De aztán ne csodálkozzunk!