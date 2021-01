Egy 37 éves nő volt a koronavírus legfiatalabb áldozata, akinek vérszegénység és magasvérnyomás volt az alapbetegsége – derül ki a kormányzati tájékoztató oldal legfrissebb adataiból.

Meghalt egy 43 éves férfi is, akinek tüdőbetegsége és szívbetegsége is volt. Az áldozatok között van egy 101 éves nő is, aki cukorbetegséggel küszködött és magas vérnyomása is volt. Ő volt a legidősebb áldozata a koronavírusnak.

Az elmúlt 24 órában 2047 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 331 768 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak között többségében idős, krónikus beteg van, összesen 118-an vesztették életüket,

így az elhunytak száma 10 198 főre emelkedett.

Közben a gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 179 541 fő, az aktív fertőzöttek száma 142 029 főre csökkent. 5646 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 396-an vannak lélegeztetőgépen.