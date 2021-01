Újra megszólal a Danubius Rádió

Február 1-től Danubius néven működik tovább a Nonstop Rádió – vette észre a Media1. Arról is írnak, hogy már meg is szerezték a danubiusradio.hu internetes végződést, és ott találták meg a 2021. február 1-i névváltásról szóló rövid bejelentést is.

Fotó: képernyőkép / nonstopradio.hu

A majdani Danubius Rádiót a SoundPlus Kft. működteti. A cég tulajdonosa Szabó Marcell rádiós, aki 2019 őszén máig üzemelő online rockrádiót is indított BDPST Rock néven – tették hozzá.

Az egykori Danubius Rádió földfelszíni országos analóg sugárzását 2009. november 18-án éjfélkor kapcsolták le, miután az Országos Rádió- és Televízió Testület (az NMHH elődje) az Advenio Zrt.-nek ítélte az 1986 óta üzemelő Danubius Rádió frekvenciáját.

Igaz, a Fővárosi Bíróság még 2010. január 19-én elsőfokon, majd másodfokon a Fővárosi Ítélőtábla 2010. július 14-én jogerős ítéletben mondta ki, hogy a Danubius Rádió elnémítása törvénytelen volt, mivel az ORTT pályázati kiírása eleve hibás volt. Súlyos politikai vitát is kiváltott az ügy, de frekvenciához a médiaszolgáltató ezután már nem jutott, így tehát a Danubius működése ellehetetlenült.