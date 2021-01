Pikó András folytatná a káptalanfüredi gyermeküdülő fejlesztését, ha valóban arra kapja meg a pénzt

Ott folytatná a káptalanfüredi gyermeküdülő fejlesztését, ahol októberben abbahagyták – mondta a Klubrádiónak Pikó András. Józsefváros polgármestere szerint tisztázni kell, mi fog felépülni, mert ez egyelőre nem világos: ha az, ami Józsefváros érdeke, tehát az üdülő fejlesztése a cél, akkor visszaszállnak a projektre, de, mint fogalmazott, a korábban kigondolt, végül azonban elbaltázott stadion megépítését nem támogatja.

A káptalanfüredi gyermeküdülő megépítése körüli furcsaságok a héten kerültek nyilvánosságra. Pikó András először azon akadt ki, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma megváltoztatta korábbi döntését, Szabó Tünde válasza szerint mégsem járulnak hozzá az üdülő megépítésének határidő-módosításához.

Eredetileg ugyanis februárra kellett volna elkészülnie az üdülőnek, de Józsefváros nem tudta tartani a határidőt, ezért kért engedélyt a módosításra az Emmitől, amit augusztusban ugyan meg is kapott, decemberben azonban ezt mégis visszavonta a tárca, és a fel nem használt támogatás visszafizetésére kötelezte a kerületet.

Ezután Kocsis Máté volt fideszes kerületi polgármester (az ő idejében kezdtek bele a beruházásba) bírálta Pikó Andrást, amiért nem sikerült befejezni az üdülőfejlesztést. Majd megígérte és meg is szerezte újra a pénzt (1,7 milliárd forintot) a kerületnek – a Latorczai Csaba közigazgatási államtitkárral folytatott levelezésével bizonyította ezt. Pikó szerint ez nem igaz.

Erre Pikó közölte, hogy nehezen hisz az állami szereplők ígéreteinek, ezért kérte, hogy tisztázzák, mit akarnak a beruházással. A polgármester levelet is írt Szabó Tünde államtitkárnak – amit nyilvánosságra is hozott – az ügyben, hogy tisztázzák az ellentmondásokat.

Közben a józsefvárosi Fidesz jelezte, előterjesztést nyújtott be a polgármesternek, hogy ne tétovázzon, tegye meg haladéktalanul a szükséges lépéseket, Pikónak a párt szerint annyi a dolga, hogy kérelmezze a források biztosítását az illetékes minisztériumnál.

Kocsis szerint ő úgy hagyta maga után a projektet, hogy minden sínen volt, a tervek pedig készen álltak, és a pénz is megvolt rá. Pikónak csak be kellett volna fejeznie az elkezdett munkát. Kocsis kiemelte azt is, hogy Pikóék szerinte lebutították a szakmai programot, és például fűtést sem akartak bekötni a négy évszakos házakba.

Erre Pikó is kitér Szabónak küldött levelében, azt írva,

az állami kivitelező cég, a BMSK tervellenőri észrevételeiben az előző önkormányzati vezetés által készíttetett terveket – koncepcionális problémák és műszaki hiányosságok miatt – a közbeszerzési eljárás megindítására nem találta alkalmasnak.

Megjegyezte viszont, hogy a BMSKI jelezte, a tervezői költség meghaladja a rendelkezésre álló pénzt. Ez volt az oka, ami miatt módosításra szorultak a tervek. Pikó rávilágított arra, hogy olcsóbb és környezettudatos megoldásokat emeltek be, és így már belefért a keretbe, amire az Emmi egyik főosztályvezetője előzetesen azt mondta, hogy támogatható. Ezután érkezett a későbbi döntés, hogy a tárca mégis kéri vissza a pénzt.