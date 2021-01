Északon előbújhat a nap, délen megint fehérbe borulhat a táj

Napközben az ország északi, északnyugati harmadán jellemzően gyengén felhős, napos idő valószínű, de dél felé haladva egyre több és vastagabb felhővel találkozhatunk – írta az Országos Meteorológiai Szolgálat a hétfői előrejelzésében.

Ezeken a vidékeken hószállingózás, kisebb havazás, délkeleten átmeneti havas eső is előfordulhat, majd este már csak a délkeleti megyékben lehet gyenge havazás. Az északi, északkeleti szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +4 fok között várható, a naposabb északi részeken lesz a melegebb. Késő estére 0 és -5 fok közé csökken a hőmérséklet.

Kedden az ország délkeleti, keleti felében várható hószállingózás, kisebb havazás is. Másutt hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, majd napközben északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Estétől az északnyugati, északi tájakon hószállingózás, gyenge havazás, helyenként havas eső is előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet általában -7 és 0 fok között alakul, de a derült, szélcsendes, fagyra érzékeny területeken ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb hőmérséklet -1 és +4 fok között várható.

Szerdán kezdetben még több helyen, majd egyre inkább csak a keleti tájakon fordulhat elő hószállingózás, havazás, hózápor, de néhol havas eső is lehet. A legtöbb helyen néhány órára kisüt a nap. A szél többfelé megerősödik, az Észak-Dunántúlon viharossá fokozódik. A leghidegebb órákban -6 és +1, napközben mínusz 1 és plusz 5 fok között alakul a hőmérséklet.

Csütörtökön elszórtan alakulhatnak ki hózáporok, többórás napsütés várható. Kezdetben élénk, majd a nap második felében erős lesz a szél. A minimumok -7 és 0, a maximumok -2 és +4 fok között alakulnak.

Pénteken és szombaton a legtöbb helyen néhány órára kisüt a nap, helyenként alakulhat ki hózápor. A légmozgás több helyen élénk, néhol erős lesz. A leghidegebb órákban többnyire -10 és -2 fok, napközben -3 és +2 fok közötti csúcsértékek várhatók.

Szombaton a minimumok általában -12 és -4 fok között alakulnak, de néhol hidegebb is lehet. A maximum-hőmérséklet -5 és 0 fok között valószínű.

Vasárnap hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. Néhol kialakulhat hózápor. A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire -12 és -4 fok között várható, de néhol hidegebb is lehet. A legmagasabb hőmérséklet -5 és 0 fok között alakul – olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat heti előrejelzésében.