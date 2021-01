Az Orbán-kormány tagjai készek beoltatni magukat a kínai vakcinával

Ha éppen az áll rendelkezésre, az Orbán-kormány tagjai készek akár a koronavírus elleni kínai vakcinával is beoltatni magukat – derül ki az RTL Klub riportjából. A kereskedelmi televízió Orbán Viktor hagyományos pénteki rádióinterjúja miatt tett fel erről szóló kérdést, és azt a választ kapta a Kormányzati Tájékoztatási Központtól, hogy a kabinet tagjai beoltatják magukat, amint az oltási tervben rájuk kerül a sor, azzal a vakcinával, amelyet a magyar hatóságok biztonságosnak ítélnek, beleértve a kínai cég, a Sinopharm által gyártott oltóanyagot is.

Orbán Viktor az interjúban úgy nyilatkozott, hogy kínai oltóanyaggal is be lehetne oltani a hatvan év felettieket, ő pedig azt kéri, hogy a magyar hatóságok körültekintően, de a lehető leggyorsabban járjanak el, és mondjanak a-t vagy b-t, mert a több millió adag kínai vakcinát napokon belül rendelkezésre lehetne bocsátani.

Az RTL Klub híradója megkérdezte a Magyar Gyógyszerészeti Intézetet, hogy a miniszterelnök felszólítása mennyire befolyásolja a döntést, de nem kapott választ. A Sinopharm egyébként még nem folyamodott engedélyeztetési eljárásért az Európai Unióhoz, a vakcinája pedig még az utolsó előtti, a harmadik tesztelési fázisban van.

A kormányzati oltási terv harmadik fázisában 1,7 millió krónikus beteg embert kellene beoltani koronavírus ellen Magyarországon.