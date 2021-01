Müller Cecília: Még borzasztó messze vagyunk a nyájimmunitástól

Az előző 24 órában 185 emberrel szemben intézkedtek a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt – tájékoztatott az operatív törzs sajtótájékoztatóján Kiss Róbert rendőr alezredes, aki hangsúlyozta, hogy a vendéglátóhelyeket is ellenőrzik, eddig összesen 751 rendőri intézkedés történt. Házi karanténban pénteken összesen 19 908-an voltak.

Müller Cecília az elmúlt 24 óra járványügyi adatai ismertette, és kiemelte, hogy a gyógyultak száma napról napra növekszik. Örvendetesnek nevezte, hogy az aktív fertőzöttek száma folyamatosan csökken. Az országos tiszti főorvos kiemelte, hogy összesen 107 800 ember van otthon vagy kórházban koronavírus-fertőzés miatt. Kórházban jelenleg 3959 beteget ápolnak, 274-en vannak lélegeztetőgépen.

Ezek a számok csökkennek, de a járvány zajlik, ezért a korlátozó intézkedéseket indokolt fenntartani

– hangsúlyozta az országos tiszti főorvos, kiemelve, hogy a halálozások száma hetek óta száz körül alakul, csütörtökön pedig a koronavírus legfiatalabb áldozata 51, a legidősebb 99 éves volt.

Müller Cecília arról is beszélt, hogy többnyire olyan emberek kerülnek kórházba koronavírus-fertőzéssel, akik krónikus betegségben szenvednek, ezért mindenkit arra kért, hogy vigyázzon magára, mert bár szépen növekszik a beoltottak száma, még mindig sok egészségügyi dolgozó van, aki nem ment el beadatni az oltást.

Részletezte a jelenlegi oltottsági adatokat is. Ez alapján eddig összesen 138 983 embert oltottak be, és 5815-en már a második védőoltást is megkapták. Az országos tiszti főorvos felhívta a figyelmet arra, hogy a második oltást követően nagyjából 7–10 nap alatt alakul ki a teljes védettség.

Ez a szám még mindig nagyon alacsony az oltatlanokhoz képest, tehát minden óvintézkedést fenn kell tartani következetesen, a beoltott személyeknek is

– magyarázta Müller Cecília. A további járványügyi adatok között említette, hogy a szennyvízben mért adatok is kedvező tendenciát mutatnak még mindig, annak ellenére, hogy az Európai unió legtöbb országában megnőtt a fertőzések száma. Kiemelte, hogy a szennyvíz vizsgálata nagyjából két héttel jelzi előre, várható-e ugrásszerű növekedés a koronavírussal fertőzöttek számában.

Néhány városban emelkedik az arány, így Győrben, Pécsen vagy Szombathelyen, csökken viszont Szekszárdon, Szolnokon és Veszprémben is. A többi településen stagnál, és alacsony mértékű a szennyvízben mért víruskópiaszám – részletezte Müller Cecília.

Ezek kedvező adatok – folytatta –, de tudjuk jól, hogy kizárólag a védőoltás az egyetlen megoldás a koronavírus elkerülésére. Ezzel tudjuk megvédeni magunkat és társainkat is, ami pedig elvezethet a nyájimmunitáshoz.

Ettől még borzasztó messze vagyunk a mai napon

– hangsúlyozta a tiszti főorvos, és arról is beszélt, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ folyamatosan figyeli laboratóriumában a vírus mutációit is, hiszen fontos tudni, hogy bekövetkezik-e jelentős vagy kismértékű mutáció, ugyanis egy jelentősebb mutáció befolyásolhatja az oltás hatásosságát.

Müller Cecília büszkén jelentette be, hogy két kollégája egy beteg mintájából létre tudott hozni egy úgynevezett vírusszövet-tenyészetet, ami nagy előrelépésnek számít, hiszen így folyamatosan megfigyelhetik a vírus szaporodását, és azt a továbbiakban teljességében tudják vizsgálni. Az országos tiszti főorvos kitért arra is, hogy az ilyen vizsgálatok lehetővé teszik Magyarország bevonását is a vakcinafejlesztésbe, ugyanis azt szeretnék elérni, hogy

a magyar vakcina majd valamennyi mutáns törzsre is hatásos legyen.

Megemlítette Szijjártó Péter pénteki tárgyalásának eredményét is, amely szerint nagyobb mennyiségű Szputnyik V-t tud vásárolni Magyarország. Müller Cecília beszélt arról is, hogy az orosz oltóanyag egy vektorvakcina, ami szintén két oltást jelent majd, 21 napos különbséggel beadva.

Kérdésre válaszolva Kiss Róbert alezredes azt mondta, hogy ha egy vendéglátóhely úgy döntene, hogy a jelenleg hatályos korlátozások ellenére kinyit, rendőri intézkedésre, illetve bírságra kell számítaniuk az üzemeltetőknek és a vendégeknek is.

Szintén kérdésre válaszolva Müller Cecília azt mondta, hogy jelen pillanatban nincs olyan vakcina, amellyel kismamákat is be lehet oltani.

Azzal kapcsolatban, hogy a közösségi médiában olyan álhírek terjednek, amelyek szerint nem Müller Cecília, hanem a dublőre kapta meg a vakcinát, az országos tiszti főorvos leszögezte, hogy nincsen dublőre, és ő kapta a vakcinát.