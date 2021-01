Megfenyegették Müller Cecíliát!

Szinte lehetetlen küldetésnek bizonyult megtudni, hogy miért őrzik testőrök Müller Cecília országos tisztifőorvost. A Belügyminisztérium az Indexszel pénteken csak annyit közölt, hogy indokolt az országos tisztifőorvos védelme.

Ezt a választ kapta a belügyi tárcától mindegyik másik sajtóorgánum is, mígnem a Telex megkérdezte a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságot is, hogy kapott-e fenyegetéseket Müller Cecília. Erre végül nem is a rendőrség, hanem a Koronavírus Sajtóközpont válaszolt:

A járvány elleni védekezés vezetője fenyegetést kapott, ezért a hatóságok biztosítják a védelmét

A portál a többi kérdésére – például hogy igaz-e, hogy bekamerázták Müller Cecília nagyvenyimi házát, vagy hogy a folyamatos a rendőri jelenlét a községben, nem kapott választ.

A vonatkozó rendeletnek köszönhetően Müller Cecília hasonlóan magas színvonalú védelmet kaphat, mint a miniszterelnök, a miniszterek, a diplomaták, vagy a nemzetközileg védett személyek – részletezte a lap.