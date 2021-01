Egy nógrádi faluból jön az oltások egyik kulcsa

Boszorkánykonyha! Legalábbis így válaszol mosolyogva néhány helybéli arra a kérdésre, hogy mi is folyhat a nógrádi kis falu jól felszerelt laboratóriumában. Azonban az ott élők is tudják, hogy olyan ellenanyagot gyártanak Szirákon, amely segíthet a koronavírus legyőzésében.

A hat éve működő biotechnológiai labor vezetője, Dr. Lukács Noémi Németországban töltött évtizedek után tért haza a szülői házba, ahol lánya, Symmons Johanna segítségével cégük többek között gyógyszergyártó vállalatok számára is állít elő termékeket.

A SciCons legfeljebb

csupán két grammot gyárt évente,

ez a mennyiség mégis elegendő ahhoz, hogy a vakcinagyártó cégek, illetve kutatólaborok igényeit ellássák.

Eleinte olyan olyan herpeszvírusokkal foglalkoztam, amelyek a fertőzés tüneteinek elmúltával is jelen maradnak a gazdaszervezetben, de „elrejtőznek”, jelenlétüknek nem látjuk semmiféle jelét. Bizonyos hatásokra, pl. stressz következtében a látens vírusok aktiválódnak, és újra tüneteket okoznak, hasonlóan, mint ahogy a bárányhimlőn átesett személyeken felnőttkorban fellép az övsömör. Később a viroidok és olyan, szintén rejtőzködő növényi vírusok felé fordult az érdeklődésem, amelyek egyes növényfajokban folyamatosan jelen vannak, sőt öröklődnek is, de betegséget nem okoznak. Ezeknek a vírusoknak a kutatásánál gyakran használtuk azokat az antitesteket, amelyek most a koronavírus-járványnál is előtérbe kerültek

– emlékezik vissza Lukács Noémi a kezdetekre. Mint magyarázza, olyan antitesteket állítanak elő, amelyek kettős szálú RNS-molekulákat, egy a vírusok szaporodása során megjelenő nukleinsav-szerkezetet ismernek fel.

Ezeket az antitesteket még nagyon régen kifejlesztettük, és úgymond a fagyasztóban voltak, de egyre több víruskutató ismerte meg és akarta új problémák kutatására kipróbálni őket. vagyis az évek során egyre többen kerestek meg bennünket, hogy az antitestekhez hozzájussanak.

Talán ennek is köszönhető, hogy az elmúlt évek alatt a termékeik segítségével sok tudományos publikáció készült, és a kutatók körében ez alapozza meg az antitestjeikbe vetett bizalmat.

A biológusnő részletesen beavat az ellenanyagok működési elvébe.

Mivel a dsRNS rossz irányba terelné az mRNS-vakcinákra adott védekező választ, nagyon fontos, hogy a gyártás során kis mennyiségben keletkező dsRNS-szennyeződést eltávolítsák. Ennek ellenőrzésére, tehát az mRNS-vakcina dsRNS-mentességének, ilyen irányú biztonságosságának érzékeny kimutatására használatosak a mi termékeink. Antitestjeink nemcsak azt mutatják meg, van-e, maradt-e dsRNS a vakcinában, hanem azt is, hogy mennyi van belőlük.

Emellett a biológusnő kiemeli, hogy az ellenanyag a dupla szálú RNS-t ismeri fel, azaz egy olyan szerkezetet, amely a legtöbb vírus szaporodásánál megjelenik, tehát nagyon sokféle víruskutatásra jó.

Nemcsak a COVIDra, hanem mindenfajta víruskutatásra.

Mindig hangsúlyozzuk, hogy a mi termékünk esetében nem aktív antivirális hatóanyagról van szó, és ezt nem oltják be senkibe. Nem is megfelelőek a körülményeink ehhez, mi olyan tisztaságú anyagot nem állítunk elő, amit emberbe be lehetne oltani – hangsúlyozza a biológusnő.

Az elmúlt években sok kutatólabornak szállítottak már, így szakmai berkekben jól ismerik Lukács Noémit. Véleménye szerint a szakmai publikációk alapján talált rájuk többek között Karikó Katalin és csapata, akiknek kulcsszerepe van az egyik koronavírus elleni vakcina kifejlesztésében.

Kati kapcsolatba lépett velünk, és ő kezdte el az mRNS-vakcinánál használni az ellenanyagunkat. miután neki bevált, gondolom, másoknak is ajánlotta, most már nagyon sok vállalatnak szállítunk.

A cég jövőjéről még nem szeretne a kis családi vállalkozás konkrétumot megosztani, csupán annyit árultak el, hogy

mindenképpen el kell kezdeni más irányba fejlődni. Valójában ezen kell gondolkodni, és ezen gondolkozunk is.

(Borítókép: Török Alexandra. Fotó: Everengine Kft. / Tóth Richárd)