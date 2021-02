Index: új év, új piacvezető

Az Indexet januárban naponta átlagosan 890 142 olvasó kereste fel, ezzel a látogatottsági lista első helyére került az év első hónapjában.

Az Indamedia-cégcsoporthoz tartozó hírportál már tavaly év végén is erősen hajrázott, lendületét pedig januárban is megtartotta, és összesen 18 napon szerezte meg a leglátogatottabb site címét. Az Index a többi napon is tartotta az iramot a hazai online kiadványokkal, így az év első hónapjában átlagban naponta több mint 890 ezer olvasót tudhatott magának a Gemius belföldi napi látogatottsági adatai alapján.

Az Indamedia-portfólió egy másik termékére is büszke lehet, a Femina ugyanis piacvezető női magazinként a legnagyobb hírportálokkal versengve januárban naponta átlagosan 644 964 belföldi látogatót tudhatott magáénak, ezzel a negyedik legolvasottabb hazai kiadvány pozícióját szerezte meg.

Az egyértelmű piaci vezető pozíciót jelzi, hogy zászlóshajó termékünk, az Index megnyerte a januári látogatottsági versenyt, illetve hogy – egy óriási növekedést követően – a Femina már stabilan a legnagyobb öt hazai site között foglal helyet

– mondta Ziegler Gábor, az Indamedia Network Zrt. vezérigazgatója.

A Femina tavalyi megújulását követően hamarosan egy kampánnyal népszerűsítik a női magazin felfrissült megjelenését és arculatát. Az Index esetében is számos fejlesztés szerepelt a lapvezetés tervei között, melyek egy része már el is indult. Ezek között van az Index vizualitásának megújítása, valamint hogy az új, szakmai irányítással a hírportál visszatérjen régi hagyományaihoz, hogy minőségi ismeretterjesztő és szórakoztató tartalmakkal színesítse az oldalt, ugyanakkor továbbra is élen járjon a közéleti vonalon.

Az Index visszatérése a hazai látogatottsági verseny élére azért is figyelemre méltó, mert az újság napi átlagos látogatószáma eléri a tavalyi olvasottsági szintet, ugyanott tartunk tehát, mint egy éve. Ez számunkra egyértelmű jele annak, hogy nemcsak a kiadvány működését, hanem az újság napi olvasói bázisát is sikerült stabilizálnunk

– tette hozzá Starcz Ákos, az Index vezérigazgatója.