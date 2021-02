A virológus az orosz vakcina teszteredményeiről: a tudományban érdemes bízni

Megnyugtató, hogy a vakcinák palettája egy újabb taggal bővült – olvasható Kemenesi Gábor virológus Facebook-oldalán.

Mint az Index megírta, a Lancet orvosi szaklapban publikált eredmények alapján sikeresen vette a klinikai kipróbálás harmadik fázisát az orosz Gamaleja Intézet SARS-CoV-2 vírus elleni oltóanyaga, a Szputnyik V. Az orosz vakcina 91,6 százalékban megvédte a beoltottakat a koronavírustól, és ezzel egyenértékűnek bizonyult a nyugati fejlesztésű vakcinákkal.

Az ismert virológus úgy véleményezi a hírt: ez mind az elérhető mennyiség, mind pedig a kedvezőbb szállítási opciók miatt a világ számos országa számára fontos eredmény.

A transzparencia továbbra is a legfőbb minőségi és megbízhatósági mutatója bármely vakcinakészítménynek. A most közölt adatok tudományos szemmel egy, az eddigiekhez hasonlóan jó profilú vakcina képét festik. A gyártási folyamatok megbízhatóságát és a készítmény minőségének folyamatos biztosítását pedig a gyógyszerhatósági ellenőrzés és engedélyezés hivatott ellenőrizni és garantálni. Semmi kétség, hogy az egyetlen kiút a járványból továbbra is a vakcinákon keresztül vezet, javaslom mindenkinek, hogy tudományos szemmel értelmezze a ránk zúduló információkat. A tudományban érdemes még bízni