Így dolgozták át az oltási tervet

A nyugati oltóanyagok mellett orosz és kínai vakcina is érkezik Magyarországra. Előbbiből 1 millió, utóbbiból 2,5 millió ember oltására elegendő adag. Az orosz vakcinából húszezer ember oltására elegendő dózis lépte át a határt a mai napon – közölte az operatív törzs keddi tájékoztatóján az országos tisztifőorvos. Müller Cecília az Index idősotthonokra vonatkozó kérdésére reagálva elmondta: amint elég embert sikerül beoltani, visszaállhat a régi rendszer a működésükben. E hét csütörtöktől indul a regisztrált legidősebbek, tehát a 89 évnél idősebbek oltása.

Az oltási tervet módosították a kevesebb beérkezett vakcina miatt.

Hamarosan érkezik újabb Moderna-szállítmány.

1080 háziorvosi praxis kaphat Moderna-szérumot, az eljárás az influenzavakcinákkal megegyező.

Az egészségügyi dolgozók nagyságrendileg 93 százaléka már kapott oltást, azok pedig, akik kimaradtak, a továbbiakban is a kórházi oltópontokon kell jelentkezniük.

Az idősotthonokban, szociális intézményekben 1805 helyen oltottak, és 64 helyszínen volt arra szükség, hogy elhalasszák az oltást.

György István államtitkár, az Országos Oltási Munkacsoport vezetője a keddi operatív törzs sajtótájékoztatóján elmondta, lezárták az első két legveszélyeztetettebb célcsoport oltását.

Aki még nem igényelte közülük a vakcinát, az ezt követően is megteheti – tette hozzá.

Az államtitkár arról is beszámolt, hogy idősotthonokban élőket is beoltották. 64 idősotthonban még a fertőzés ottani jelenléte miatt nem tudtak oltani, de erre is sor kerül majd – tette hozzá.

Fotó: M1 / Médiaklikk György István az operatív törzs tájékoztatóján 2021. február 2-án.

Az összes szociális intézményt tekintve eddig több, mint 82 000 lakót és dolgozót oltottak be, ez is azért volt fontos, mert az idősek körében kialakulhat a védettség – ismertette,

Most indul a regisztrált legidősebbek oltása a háziorvosi rendelőkben és az oltópontokon, ennek keretében a háziorvosok már pénteken megkapták az oltási listákat.

Az érintettek közül sokakat a háziorvosuk már fel is hívott, vagy ha ez még nem történt meg, akkor holnap meg fog történni

– ismertette.

A listákról praxisoknak 6-6 olyan főt kell kiválasztaniuk, akik szállítóhatóak és őket kell az illetékes oltópontokra irányítani. Őket a megyei és városi, kórházi oltópontokon kapják meg az oltást Pfizer vakcinával.

Szállításukat a praxisuk különböző módon szervezhetik meg. Ha betegszállítót vesznek igénybe, akkor a járványügyi szabályoknak megfelelően kell őket beszállítani – emelte ki.

György István azt is hangsúlyozta, hogy egyedül a vakcinák száma határozza meg az oltás sebességét.

Mivel Magyarországra kevesebb vakcina érkezett az előző napokban a vártnál, ezért a tervezettnél kevesebb embert tudnak beoltani a héten.

Vasárnap 10 800 Moderna-vakcina érkezett a várt 18 000 helyett.

Mindössze 1080 olyan háziorvosi praxis van, amely kap a Moderna vakcinájából – mondta el György István.

Az államtitkár azt is közölte, hogy az orvosok határozzák majd meg, hogy pontosan miként haladnak az oltási listán szereplő emberek sorrendjében.

Részletezte: a háziorvosok kaptak egy hivatalos értesítés is az oltási kampányról, mivel eljutottunk abba a fázisba, amikor a vakcinálásban már az ő aktív részvételük is szükséges.

Nagyon nagy mértékben számítunk a háziorvosi praxisok munkájára

– mondta.

Arra kérte továbbá az embereket, hogy aki most nem kap még értesítést arról, hogy mehet oltásra, az továbbra is várjon türelemmel. „Mindenkire sor fog kerülni” – emelte ki.

Kaptak továbbá olyan jelzést, hogy a háziorvos arról tájékoztatott egy beteget, hogy nincs rajta egy oltási listán. Ezt az eredményezhette, hogy az oltási lista állandóan frissül, és könnyen lehet, hogy addig még nem volt regisztrálva az illető – ismertette.

Senki ne aggódjon, mindenki, aki regisztrált, annak el fog jutni a neve a háziorvosokhoz.

– mondta.

Hozzátette: a megyei oltási bizottságokat is bevonják most már a kampányba, illetve arra fognak törekedni, hogy minél több helyen oltsanak, és a megérkezett vakcinákat mielőbb fel lehessen használni.

Ehhez nagy szervezőmunkára, de főleg türelemre van szükség.

Müller Cecília megköszönte az elmúlt hetek munkáját az egészségügyi dolgozóknak. „nagyon pozitívak azok a visszajelzések, amelyeket egy-egy idősotthonból kapunk” – mondta. Hozzátette: a testi betegségek elkerülése mellett az időseknek nagy lelki megnyugvást is jelent, hogy nem kell férniük a járványtól.

Fotó: M1 / Médiaklikk Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján 2021. február 2-án.

Ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a vírus örökítőanyagának mennyisége az utóbbi időben is emelkedett az országban, különösképp Debrecenben és Nyíregyházában.

Épp emiatt szeretnék megnövelni a védett személyek számát, amennyire csak lehetséges. Magyarországon 5 oltóanyagot már engedélyeztek, és a 10 szállítmány megérkezett. Összesen 19,7 millió dózist kötöttek le annak érdekében, hogy mielőbb megjöjjenek a vakcinák az országba.

A nyugati oltóanyagok mellett orosz és kínai vakcina is érkezik. Előbbiből 1 millió, utóbbiból 2,5 millió ember oltására elegendő adag fog érkezni. Az orosz vakcinából ma már 20 000 ember oltására elegendő dózis érkezik a Hungarofarm telephelyére – közölte.

Újságírói kérdések

A „melyik vakcina jó?” kérdésre Müller Cecília azt válaszolta, hogy „bármelyik vakcina jó, amelyik megvéd minket a betegség és a szövődmények kialakulásától, illetve a haláltól. Továbbra is mindenkit biztatok arra, hogy ahogy érkeznek az országba a vakcinák [...], kérem, hogy csatlakozzanak az oltakozók sorába”.

Az RTL újságírói kérdésére válaszolva Müller Cecília elmondta, hogy a regisztrálók életkorát és egészségi állapotát is figyelembe veszik az oltási listák elkészítése során.

A Kelet-Magyarország kérdésére – ha egy idősotthoni lakó a későbbiekben igényli az oltást, akkor milyen feltételekkel teheti ezt meg – Müller Cecília elmondta: a lehetőségük a későbbiekben is meglesz. Ezt a megyei oltási bizottságok fogják intézni, amint elég ember összegyűlik helyi szinten, akkor sort kerítenek a beoltásukra.

Az Indexnek az idősotthonokra vonatkozó kérdésére reagálva elmondta: amint elég embert sikerül beoltani, az idősotthonok működése visszaállhat a régi kerékvágása.

Az oltó orvos dolga eldönteni, hogy mikor kinek ad oltási. A felsorolt krónikus betegségek mindegyike indokolja azt, hogy a beteg védett legyen – mondta.

Egy másik kérdésre elmondta, hogy az eddigi oltások körülbelül 2/3-át az egészségügyi dolgozók kapták meg, és a maradék 1/3-ot használták fel az idősotthonok és szociális intézmények lakóinak és dolgozóinak beoltására.

Készült-e ajánlást tenni az operatív törzs az idősotthoni felvételi tilalom feloldására? – kérdezte az Index. Müller Cecília elmondta: ez már meg lett szüntetve, ez a tavaszi időszakban állt csak fenn. A felvétel feltétele az, hogy 72 óránál nem régebbi, egymáshoz képest 48 óra különbséggel elvégzett negatív PCR-tesztet kell bemutatniuk az idősotthonokba jelentkezőknek.

Hatósági Intézkedések

Gál Kristóf, az ORFK szóvivője az alábbi intézkedésekről számolt be a sajtótájékoztatón:

Az elmúlt 24 órában a maszkviselés kötelezettségének elmulasztása miatt 213 személlyel szemben intézkedtek a rendőrök, így ez idáig összesen 22 763 személlyel szemben jártak el emiatt a korlátozások bevezetése óta.

Kifejtette továbbá, hogy a hatóságok 198 személlyel szemben intézkedtek amiatt, hogy a tízezer főnél nagyobb települések közterületein megszegték a maszkviselési kötelezettséget. Közlekedési eszközökön és várakozóhelyeken 4, üzletekben és bevásárlóközpontokban 11 személlyel szemben intézkedtek a járványvédelmi szabályok megszegése miatt.

A kereskedelmi üzletekre, vendéglátóhelyekre, szórakozóhelyre, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó korlátozások megszegése miatt hétfőn nem kellett intézkedniük.

Gál Kristóf arra is kitért, hogy 383 embert marasztaltak el a kijárási és a közterületi gyülekezési tilalmak megszegése miatt. Összesen 32746 ilyen jellegű rendőri intézkedés volt november 4 óta.

A külföldiekre vonatkozó tranzitszabályok megsértése miatt a kijelölt közlekedési korridorokon 46 szabálysértés miatt intézkedtek a rendőrök az elmúlt 24 órában. A határzár bevezetése óta összesen 10 840 ilyen intézkedés volt.

A házi karanténban lévő személyekkel szemben 7645 helyszíni ellenőrzést végeztek az elmúlt 24 órában. Tegnap óta 2873 házi karantént rendeltek el, így jelenleg összesen 18030-an vannak karanténban. 1918-an használják közülük az online ellenőrzésre kifejlesztett mobilalkalmazást.

Csökkent a fertőzöttek száma

578 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid–19), ezzel 369 288 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 78, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 12 656 főre emelkedett – közölte korábban a kormány koronavírus-tájékoztató oldala.

Mint hangsúlyozták: a gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 268 803 fő, az aktív fertőzöttek száma 87 829 főre csökkent. 3729 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 272-en vannak lélegeztetőgépen. Eddig 243 036 fő kapott oltást, közülük 68 526 fő már a második oltását is megkapta.