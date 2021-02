Republikon: megállt a csökkenés, stabilizálták magukat a kormánypártok

A Republikon kutatóintézet januári pártpreferencia mérése szerint megállt a Fidesz visszaesése, ám a hat, együttműködő ellenzéki párt együttes eredménye mind a teljes népesség, mind a pártválasztók körében meghaladja a kormánypártokét – írta a Telex a számukra készített felmérés alapján.

A teljes népesség körében a Fidesz-KDNP támogatottsága 30 százalék, a Demokratikus Koalícióé (DK) 11, a Momentumé 9 százalék. A Jobbik és az MSZP is 6 százalékon áll, a Párbeszéd támogatottsága 2, a Magyar Kétfarkú Kutya Párté (MKKP), az LMP-é és a Mi Hazánk Mozgalomé egy százalék.

A bizonytalanok aránya 33 százalék.

A biztos pártválasztók körében a kormánypártok támogatottsága 46 százalék, a DK 16, a Momentum 13 százalékon áll.

A Jobbik támogatottsága 8 százalék, ahogyan az MSZP-é is. A Párbeszéd a leadott szavazók 3 százalékára számíthatna, ha most lenne a voksolás, az MKKP, az LMP és a Mi Hazánk Mozgalom is 2 százalékra, a Republikon szerint.