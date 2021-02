Kiss Ramóna nem is tudott róla, de elkapta a koronavírust

Már 2020 októberben elkapta a koronavírust Lékai-Kiss Ramóna férje, ezért a műsorvezető és kisfia két hétre elköltözött otthonról, hogy a betegséget megússzák. Egy hónapja azonban kiderült, hogy ő is elkapta a koronavírust, amin saját bevallása szerint maga is meglepődött – mesélte az Ébredj velünk című műsorban szerdán.

Január 7-én, a névnapján kíváncsiságból megnézette magát. Csináltatott tesztet, amely kimutatta, hogy benne van a szervezetében a vírus. A leleten, amit megkapott, csak annyi volt, hogy a vizsgálat előtt két héttel átesett a betegségen. Azért is lepődött meg ezen, mert tüneteket se produkált, és a december 12-ig tartó Dancing with the Stars táncos produkcióban, amelyben dolgozott, rendszeresen tesztelték őket, és az eredménye mindig negatív volt.