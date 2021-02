SIM-kártyák miatt fenyegette meg utódját a balhés expolgármester

Szilágyi Sándor, Tiszacsege korábbi polgármestere megfenyegette utódját, akivel két SIM kártya-miatt balhéztak össze. A korábbi városvezető ellen eljárás indult, amely jelenleg is zajlik – írja a Blikk.

A község új polgármestere, Fekete Gergő szerette volna visszaszerezni a bukott polgármester, Szilágyi Sándor birtokában maradt, az önkormányzati flottába tartozó két SIM-kártyát.

Először levélben kérte elődjét, hogy a polgármesteri hivatalba küldje vissza a SIM-kártyákat, vagy az azok átírásához szükséges nyilatkozatokat.

Szilágyi Sándor ezt zokon vette, és emiatt egy reggel elkapta a hivatalába tartó utódját. Fekete Gergőt ekkor meglökdöste, illetve megfenyegette a korábbi városvezető.

Nem vagy a játszótársam, te velem ne játszadozzál. Tőled komolyabb emberek sem bírtak velem, ne akarjál te ellenségnek!

– kiabálta Szilágyi a vádirat szerint.

Ezt követően kitöltetlenül adta le az önkormányzatban az átíráshoz szükséges nyilatkozatot. Utódja egy hét után emiatt elrendelte, hogy a szolgáltatónál tiltsák le a volt polgármester által használt számokat, amiről tájékoztatták Szilágyit is.

Utóbbi ezt annyira zokon vette, hogy még aznap, az iskolaudvaron lökdösni kezdte. Annyit elért, hogy a polgármester ott, a helyszínen felhívta az önkormányzat informatikusát, hogy másfél hónapra függesszék fel a telefonszámok letiltását.

Fekete Gergő ezt követően

feljelentette az elődjét, akit az ügyészség hivatalos személy elleni erőszakkal vádolt meg, felfüggesztett börtönbüntetést kérve.

Azóta már egyébként nem ő Tiszacsege polgármestere, mivel nyáron a képviselő-testület feloszlatta magát, így októberben új választást kellett kiírni, amelyen Szeli Zoltán győzött.

Szilágyi Sándorral nem most fordult elő először, hogy nem tudott uralkodni az indulatain. Többször is nyomoztak már ellene. Egyszer egy idős gazda jelentette fel azért, mert megverte, de közmunkások is tettek már rá panaszt amiatt, hogy megfenyegette őket.