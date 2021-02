Új életre készül az ATV vezérigazgatója

Németh S. Szilárd a tavaly alapított Németh Média Kft.-ben az ATV-n túli és az ATV utáni életét szeretné fokozatosan felépíteni – derül ki az mfor.hu cikkéből. A céget főként reklámügynöki tevékenységre hozták létre, de a portál értesülései szerint számos más feladat ellátására is alkalmas.

A Németh Média Kft.-ben az ATV-n túli és az ATV utáni életemet szeretném fokozatosan felépíteni. Remélem utóbbi még a távoli jövő. Tíz éve vagyok vezető pozícióban az ATV-ben, legutóbb beválasztottak az ötven legbefolyásosabb magyar médiaszemélyiség közé. Nem áll szándékomban befejezni a mostani munkámat, de a megszerzett tapasztalatomat és tudásomat idővel ebben a cégben kívánom kamatoztatni

– közölte a portál írásos megkeresésére a vezérigazgató.

Ami a tevékenységi kört illeti, elég hosszú a lista, a teljesség igénye nélkül szerepel benne a napilapkiadás, televíziós műsorgyártás, internetes portálszolgáltatás, továbbá az üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás, valamint a fényképészet és konfereciaszervezés is.

Nem ez az első vállalkozása az ellenzéki hangvételű tévé vezetőjének, van például az édesapjával, Németh Sándorral - az ATV mögött álló Hit Gyülekezete alapítójával és vezető lelkészével - közös cége is, de a most alapított kft.-ben egyedül van benne. Ugyanarra a címre, a Kőrösi Csoma Sándor út 31.-be van bejegyezve, ahová a többi, az ATV működésében részt vevő cég is.