Müller Cecília: Az elmúlt nap adatai fokozott figyelemre késztetnek minket

A koronavírus brit mutánsát eddig 24 esetben mutatták ki Magyarországon – mondta Müller Cecília az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján. Az országos tisztifőorvos szerint az elmúlt nap adatai „fokozott figyelemre késztetnek”, a fertőzöttek száma nem emelkedik, de a tesztek pozitivitási aránya növekszik, valamint emelkedik a kórházban ápoltak, illetve a lélegeztetőgépen tartandó betegegek száma is.

Miközben körülöttünk is számos országban több helyen harmadik hullámról beszélnek, saját bevallása szerint Müller Cecília azt észleli, hogy a második hullám lefelé menő fázisa megtorpant Magyarországon. Sok mérőszám azonban nem csökken, ami némi aggodalomra ad okot. Ezt támasztják alá a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) szennyvízadatai is, ami a szennyvízben a vírus örökítőanyagának emelkedését mutatják.

A brit mutáns közösségi terjedése adott Magyarországon,

és valószínűleg több pozitív eset van közöttünk, mint amennyiről tudunk. Az országos tisztifőorvos ugyanakkor azt is mondta, hogy örül, mert már 291 396 főt beoltottak, közülük 110 395-en már a második oltást is megkapták.

Magyarországon az oltás folyamatos – húzta alá Müller Cecília. Arra kérte a háziorvosokat, hogy szervezzék meg azoknak a személyeknek a rendelőkbe való behívását, akiket oltani tudnak. Azt mondta, hogy rövid időn belül kiderül, hogy kik kerülnek behívásra a következő napokban oltásra. Most először kapnak Pfizer-vakcinát a háziorvosok, amit már „nagyon várnak” – hangsúlyozta.

Arra is kérte a fővárosi háziorvosokat, hogy válasszanak ki öt főt, akiknek az oltását megszervezik, de nem ők hajtják végre, hanem oltópontokra küldik őket. Őket Szputnyik V vakcinával fogják beoltani.

Emlékeztetett: decemberben kétszer 3000 adag vakcinát kaptunk, amelyet bevizsgáltunk, így most 2800 vakcinát tudnak rendelkezésre bocsájtani, amiket a regisztrált, nem krónikus betegek fognak megkapni.

Némi bizonytalanság volt a leiratban, ami arról szólt, hogy bizonyos krónikus megbetegedések esetén kelő óvatossággal adható. Ennek megfelelően a maximális biztonságra törekedve úgy döntöttünk, hogy a krónikus megbetegedésben nem szenvedők kapják meg

– fogalmazott. Hozzátette: 560 fővárosi háziorvos lesz kijelölve azért, hogy az oltakozókat tájékoztassák arról, hogy Szputnyik V vakcinával tudják beoltani őket.

Mindeközben az AstraZeneca vakcinájával is elkezdenek oltani, amely megérkezett Magyarországra. Ezt a vakcinát a 60 év alatti krónikus betegek kapják meg. Müller Cecília szerint a 60 év alatti krónikus betegeket is meg kell védeni, ezért nem csak a kor számít, hanem a betegség is. Erről a háziorvos dönt.

20 400 adag van ebből az oltóanyagból. Ezen a héten csütörtökön még jön belőle egy szállítmány, és Moderna vakcina is érkezik.

Müller Cecília újra arra kért mindenkit, hogy regisztráljon az oltásra, az aki szeretné megkapni a vakcinát, mert ez az egyetlen, ami segít a járvány megfékezésében.

Kérdésre elmondta az országos tisztifőorvos, hogy a brit mutánst eddig 24 esetben mutatták ki Magyarországon, de brazil, afrikai törzset még nem találtak.

