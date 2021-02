Márki-Zay Péter: 2022-ben helyreállítjuk a sajtószabadságot, a bíróságok függetlenségét

Hogy mitől lesz még a fideszes szavazóknak is jobb, ha az ellenzék győz 2022-ben? – tette fel Facebook-bejegyzésében a nem éppen költői kérdést Márki-Zay Péter, ugyanis azt részletesen meg is válaszolta. Hódmezővásárhely polgármestere arról is írt, hogy Lehet, hogy a mai ellenzéki pártok sem tökéletesek, sőt, volt korrupció „böszmeség” és statisztika-hamisítás 2010 előtt is.

Újabb felsorolásba kezdett aztán, amelyben arról írt, hogy nem fordult elő baloldali kormányzás alatt, hogy a kormány sorra bezárassa a vele szemben kritikus médiát, vagy hogy az állami médiából kitiltsák a komplett ellenzéket, de az sem, hogy közpénzen gyűlöletkampányokat folytassanak a más származásúak, vagy éppen a cigányok és a melegek ellen.

Ha a Kárpátok géniuszát leváltja a jelenlegi ellenzék, helyreállítjuk a sajtószabadságot, a bíróságok függetlenségét, pártállástól függetlenül fellépünk a korrupció ellen, és elszámoltatjuk a tolvajokat

– ígérte bejegyzése végén Márki-Zay Péter.