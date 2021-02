Itt a segélykiáltás, hitelt vennének fel a túléléshez a megyei jogú városok

Segélykiáltással felérő levelet küldött Gulyás Gergelynek a Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ), amelyet meg is szerzett a Népszava. A január 29-i keltezésű levél lényege, hogy az önkormányzatok milyen veszteségeket szenvednek el a koronavírus-járvány és a kormány döntései miatt, amely „problémákat okozott és okoz a folyamatos működésben”, ezért azt javasolják, hogy az átmeneti likviditási problémák kezelésére

hitelt vehessenek fel a települések.

A levélben felvetették azt is, hogy a települések akár át is adhatnák állami kezelésbe a sportlétesítményeiket, illetve a háziorvosi ügyeletek működtetését, emellett a szövetség tagjai átmeneti finanszírozási segítséget kérnek a helyi tömegközlekedés működtetéséhez is, és amelyből egyébként éppen 2021-től szállt ki az állam.

A Népszava emlékeztet, hogy az ellenzéki vezetésű Budapest hasonló kérését az Orbán-kormány novemberben elutasította.

A mostani levelet az MJVSZ elnöke és társelnöke, a fideszes kaposvári Szita Károly, illetve Péterffy Attila, Pécs független vezetője írta. Utóbbi a lapnak megerősítette, hogy a levél megírását teljes konszenzus övezte a szövetségben. A Népszava azt írja, ez arra utal, hogy nemcsak az ellenzéki vezetésű, hanem a kormánypárti települések is úgy látják, hogy az önkormányzatok problémái súlyosak: a 23 város közül 12 élén fideszes politikus áll.

Megjegyzik, ez azért is érdekes, mert Szita Károly két hónapja még támogatta például a kkv-szektor helyi iparűzési adójának 50 százalékának elengedését, Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere pedig arról beszélt, hogy a járványhelyzet miatt mindenkinek „bele kell harapnia a saját ujjaiba is”.

A levél címzettje, Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a pénteki Kormányinfón közölte: a jövő héten hívja egyeztetésre a megyei jogú városokat. Azt mondta, eddig a miskolci és a salgótarjáni ellenzéki polgármesterrel, valamint a budapesti kerületek kormánypárti vezetőivel találkozott.