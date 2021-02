Ön elvenné az öregektől a jogsit?

Az elmúlt hetek időjárása miatt a szokottnál is több baleset történt az utakon, az árokba csúszott autókat, vagy balesetet okozó kocsikat nemcsak tapasztalatlan, vagy gyorshajtó sofőrök vezették, hanem voltak sok évtizedes tapasztalattal rendelkező idős sofőrök is közöttük. Legutóbb egy 70 éves éves férfi halt meg Taksonynál egy autóbalesetben. Az 51-es főúton lesodródott kocsijával az útról, nekiütközött egy másik járműnek, majd az út menti árokba borult.

Emlékezetes az a két évvel ezelőtti tragédia is, amikor egy sofőr Kiskunfélegyháza közelében okozott baleset. Az akkor 85 éves férfi tévedésből felhajtott az M5-ös autópályára, majd tolatni kezdett a belső sávban és összeütközött egy szabályosan haladó autóval. A balesetben a sofőr felesége még a helyszínen meghalt.

Szintén hasonló esetről számolt be fél évvel ezelőtt az RTL Klub híradója, miután egy idős házaspár a forgalommal szemben hajtott fel az M4-es autópályára Gyömrőnél. A tévedés akkor szerencsésen végződött, a gyorsforgalmi úton a szabályosan haladó autósok megállították őket, és segítettek visszafordítani a járművet és vezetőjét.

Az ilyen esetek után sokan gondolják úgy, hogy az időseknek már nem kellene vezetniük, s az internetes hangadók felemelik a szavukat: ne adjanak ki vezetői engedélyt bizonyos kor felett.

Az esetről Sebestyén Balázs saját rádióműsorában is beszélt, méghozzá eléggé felháborodottan.

Egy bizonyos kor felett mindenkitől elvenném a jogosítványt. Ez ritmus, ez dinamika, tempóérzék, egyszerűen hülyülünk, ahogy öregszünk. Elfogynak a reflexek, máshogy ismered fel a veszélyt, nem veszed észre, amikor hülye vagy

– foglalta össze sommásan véleményét.

Zach Dániel a Totalcar szakújságírója régóta foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy bizonyos életkor felett mennyire biztonságos a vezetés. Véleménye szerint

nem szerencsés generalizálni az idősek autóvezetéséből adódó kockázat kérdését,

mert bár a kor előrehaladtával egy sor olyan élettani változás jelentkezik az ember szervezetében, amely hatással van a vezetéshez szükséges képességekre, ezek a folyamatok egyedi módon mennek végbe, eltérő korban jelentkeznek és eleve eltérő alapképességekből indulnak ki.

Hozzátette, az idősek nem mindig az autó kormánya mögött vannak a legnagyobb veszélynek kitéve. Az Európai Bizottság összesített közlekedésbiztonsági statisztikái szerint amíg a balesetben elhunyt fiatalok száma 2010 és 2018 közt jelentősen csökkent, addig

a 65 évnél idősebb korosztály körében enyhén nőtt, és különösen magas a városban, gyalogosként áldozattá váló idősek aránya, veszélyeztetettsége.

Fontos ugyanakkor, hogy valóban a 65 és felettieket, illetve a fiatal, friss jogosítvánnyal rendelkezőket tekintik a két legveszélyeztetettebb közlekedői csoportnak, mindenféle közlekedési nemben.

Zach Dániel hangsúlyozta, hogy bizonyos balesettípusok kifejezetten a fiatalokra és a kezdő vezetőkre jellemzők, ilyen például a gyorshajtásból adódó baleset. Ez részben a korosztály magasabb kockázatvállalási hajlandóságával és csekélyebb veszélyfelismerő képességével magyarázható. Más balesetek viszont nagyobb arányban köthetők az idős korosztályhoz. Ilyenek egyebek mellett a látás- és hallásromlásból, illetve

a reakcióidő kitolódásából adódó KISEBB KOCCANÁSOK

és egyéb elvétett manőverek következményei.

Ezt erősíti meg dr. Nemes György traumatológus, a Közlekedéstudományi Egyesület Közlekedésegészségügyi Szakosztályának elnöke is, aki éveken át volt szervezője, irányítója a magyar Forma-1-es futamok orvosi stábjának. Az Autószektornak arról számolt be, hogy vannak az idős vezetőkre jellemző közúti baleseti szituációk: ilyen például a balra nagy ívben kanyarodás, a kihajtás udvarról, alacsonyabb rendű utakról. Ezekben többek között a periférikus látás romlása is szerepet játszik. Ilyenkor általában oldalról ütköznek autójuknak: ez a fajta ütközés súlyos sérüléseket okozhat, mert a bennülőt közvetlen és nagy erejű ütés éri az ajtótól, már akár 30 kilométeres sebességnél is.

Egy konferencián tartott előadásában a traumatológus azt mondta: bár a legtöbben alighanem rávágnák, hogy az idős vezetők nagyobb kockázatot jelentenek az utakon, szerinte ennél sokkal árnyaltabb a kép. A statisztikai adatokat elemezve arra mutatott rá:

a balesetek 40 százalékát 25 évnél fiatalabbak okozzák.

Csak orvosi igazolással

Az időskori vezetést nemcsak Magyarországon, de az EU tagállamai közül tizenhat országban is orvosi vizsgálathoz kötik, emlékeztetett rá a Totalcar újságírója, Zach Dániel. Magyarországon

negyvenéves korig 10 évente,

negyven és hatvanöt éves kor között 5 évente,

hatvanöt éves kor felett 3,

majd hetven éves kortól 2 évente szükséges az egészségügyi felülvizsgálat.

Kiemelte, mindez csupán főszabály, az orvosok az engedélyt akár egy évre is adhatják, orvosi döntés alapján és bizonyos gyógyszerek szedése esetén pedig kifejezetten tiltott a járművezetés.

Nagy felelősség hárul a vezetési alkalmasság egészségügyi jóváhagyását eldöntő háziorvosokra, akik a jogosítvánnyal rendelkezők képességeit mérik fel, amikor eldöntik, hogy ki vezethet autót, vagy más gépjárművet és ki az, aki erre már nem, vagy csak korlátozottan alkalmas.

Korlátozott jogosítvány

A 80 felett járó Várszegi Gyula a BKV Vasúti Járműjavító Kft. ma is aktív műszaki igazgatója közlekedésbiztonság weboldalon úgy fogalmazott; nem ellenezné, ha a kortársainak gyakrabban és alaposabb orvosi vizsgálatokon kellene átesniük, mielőtt megkapják az orvosi igazolást.

Aki pedig már képtelen hátra fordítani a fejét, a biztonságos autóvezetéshez szükséges és gyakori mozdulatokat megtenni, az ne vezessen. Aki sötétben már nem lát olyan jól, mint szükséges volna, vagy nehezen tájékozódik, kapjon olyan jogosítványt, amivel csak napkeltétől napnyugtáig vezethet

– javasolta az oldalon Várszegi Gyula, sőt véleménye szerint elképzelhetőnek tartja, hogy a koruk miatt már nehezen tájékozódó sofőrök vezetési jogát arra a településre és környékére és azokra az útvonalakra korlátoznák, ahol úgymond vakon is eltalálnak bárhova.

A Totalcar újságírója szerint egy másik megoldás lehet a helyzetre, a vezetési utánképzés vagy tréning néhány évente, amely bár nem kötelező, de minden korosztálynak erősen ajánlott, mert ilyen képzéseken szakszerű oktatói felügyelet mellett, szimulált helyzetekben teheti próbára képességeit a volán mögött.

Ha már nem megy

Zach Dániel szerint a felelősség persze korosztálytól függetlenül közös, hiszen akár

az érintett is dönthet úgy, akár a családtagjai tanácsolhatják neki, hogy adja át a volánt, ha veszélyes mértékű képességromlást észlelnek, amelyet nagyobb óvatossággal sem lehet már kompenzálni.

A brit királyi család tagja, Fülöp edinburghi herceg visszaadta jogosítványát, miután 2019 januárjában meglehetősen súlyos autóbalesetet okozott. Az akkor 98 esztendős Fülöpöt a királyi család kelet-angliai téli rezidenciája, Sandringham közelében érte a baleset január 17-én, amikor Land Rover terepjárójával a helyi főútra próbált kihajtani, és eközben összeütközött egy Kia személyautóval. Az idős herceget az eset után sokan bírálták, különösen azért, mert már

a baleset másnapján ismét volán mögé ült.

Végül a herceg úgy döntött, hogy felhagy az autóvezetéssel, és visszaadta vezetői engedélyét a rendőrségnek.

