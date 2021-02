Várja a bírósági ítéletet Kósa Lajos, akit keményen átvert a csengeri örökösnő

Várom a bíróság ítéletét, köszönöm szépen – rázta le az RTL Klub Híradó kérdéseit Kósa Lajos, a Fidesz alelnöke. A kereskedelmi televízió riportjának tanúsága szerint a riporter arról faggatta a politikust, mire gondolt akkor, amikor köszönettel elfogadta a csalással vádolt csengeri örökösnőtől az egyik legnagyobb francia bank részvényeinek a negyedét. A válasz úgy hangzott, hogy

ez egy folyamatban lévő bírósági ügy.

A fideszes politikus azzal hárította el a kérdéseket, hogy nyilatkozataival nem akarja a bírósági döntést befolyásolni, ezért nem fog az ügyben semmit sem mondani.

Arról az Index is beszámolt, hogy egy, a Blikk birtokába került ajándékozási szerződés szerint a fideszes képviselővel a csengeri örökösnő, Sz. Gáborné elhitette, hogy 99 százalékos részesedése van egy nagy francia bankban, amiből a negyedét neki ajándékozná. Kósa Lajos az ajándékot „köszönettel elfogadta” a szélhámos nőtől, aki felajánlotta neki egy svájci repülőcég osztalékjövedelmének öt százalékát öt éven keresztül. A dokumentumok szerint a politikus azt is köszönettel elfogadta.

Az RTL Klub Híradójában elhangzott az is, hogy korábban a rendőrség is megkérdezte Kósa Lajost. A vallomás szerint nekik azt mondta, hogy nem emlékszik a szerződés megkötésének körülményeire, de szerinte azok már az ajándékozások pillanatában is semmisek voltak, mert az asszony nem rendelkezett a részvényekkel. A politikus azt is elmondta a rendőröknek, hogy a csengeri örökösnő nem okozott neki vagyoni kárt, de az ügy kirobbanása után azért volt néhány nehéz napja.

Kedden a Demokratikus Koalíció (DK) közleményben azt követelte, hogy

Kósa Lajost az ország érdekében intelligenciatesztnek vessék alá.

A párt roppant aggasztónak tartja, hogy egy olyan ember lehet Magyarországon kormánytag, „akinek a kapzsiság annyira elborítja az agyát, hogy gyakorlatilag bármit aláír, ami nem szalad el”. A DK szerint a magyar emberek nagyon nem ilyen, miniszternek nevezett balekokat érdemelnek.