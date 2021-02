Újabb horrorvágóhíd akadt fent Vas megyében a Nébih hálóján

Rövid időn belül ismét súlyos higiéniai hiányosságokat találtak a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei egy vágóhídon, ez alkalommal Vas megyében – olvasható a hatóság portálján.

Ahogy arról a Nébih beszámol,

az eszközfertőtlenítők működésképtelensége és a higiénikus kézmosás feltételeinek hiánya miatt a hatóság azonnali hatállyal felfüggesztette a létesítmény tevékenységét.

A marhavágóhídon nem takarítottak, kiemelkedő hiba volt, hogy az üzemeltető nem biztosította sem az eszközök, berendezések tisztításának, sem a személyzet megfelelő kézmosásának feltételeit.

Mindez, amellett, hogy jogszabályban előírt, alapvető élelmiszerbiztonsági követelmény, a jelenlegi járványhelyzetben különösen súlyos mulasztás.

A vágóhíd számos helyiségében nem álltak rendelkezésre a higiénikus kézmosás feltételei, hiányzott a kézfertőtlenítő, a kézmosószer és a papírtörölköző.

A Nébih szakemberei elmondják, hogy a vágósoron található kézfertőtlenítőt ugyan hatósági felhívásra üzembe helyezték, ám beindítását követően a benne lévő víz felforrt, a termosztátja nem működött, hőmérője pedig nem is volt. Emellett volt olyan késfertőtlenítő, ami hőmérséklet emelkedésére utaló jelet nem mutatott (és hőmérővel sem rendelkezett), míg egy másikban a víz felforrt, erősen habzott, szennyezett volt.

A híradásból kiderül, hogy a vágóhídon a zsigerelő-negyedelő helyiségben a szegyfűrész fertőtlenítőjét nem kötötték be a szennyvízhálózatba, így a beleeresztett víz közvetlenül a padozatra folyt (ez a videón is látszik). Meglepő és csöppet sem mulatságos volt a helyzet a hasítófűrész fertőtlenítőjénél is, ahol a tömlő repedésén keresztül, nyomás alatt olyan mértékben ömlött a víz, hogy a berendezést nem lehetett használni.

Nem működött a bárdfertőtlenítő sem, amiben egy rozsdás fűrészt tároltak.

Az üzemben oda nem illő tárgyak (például kenősprayflakon, szennyezett textildarab) akadtak máshol is.

A Nébih a súlyos élelmiszerhigiéniai jogsértések miatt azonnali hatállyal felfüggesztette az üzem vágóhídi tevékenységét.