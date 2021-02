Müller Cecília: újra nő a fertőzésszám

Cikkünk frissül...

Napok óta folyamatosan emelkedik itthon és a környező országokban is az újonnan regisztrált koronavírusos fertőzések, továbbá a kórházban ápolt és a lélegeztetett betegek száma is – mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos az Operatív Törzs napi tájékoztatóján, ismertetve a napi fertőzési adatokat. Emelkedett az aktív betegek száma is, aki vagy otthonában, vagy kórházban gyógyul.

Csak az elhunytak 3 százalékának nem volt krónikus jellegű alapbetegsége.

Ezért fontos, hogy az oltási tervet pontosan végrehajtsák. Magyarországon most már ötféle vakcinát engedélyeztek – hangsúlyozta Müller Cecília.

Korábban részdokumentációkat kaptak a Sinopharm vakcinához, de az oltóanyaggal együtt megjöttek a hiányzó leiratok is – hangsúlyozta a tisztifőorvos. Ennek a tárolása és a kiszerelése, kezelése is egyszerűbb.

Kiss Róbert rendőr alezredes ismertette a rendőri intézkedések adatait: maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt 182 emberrel szemben intézkedtek. Tömegközlekedési eszközök várakozó helyein 27 emberrel szemben, üzletekben 17 személlyel szemben intézkedtek a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt.

A vendéglátóhelyeken 4 személlyel szemben intézkedtek a rendőrök, január óta összesen 46 személlyel szemben léptek fel a korlátozások megszegése miatt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárdán fél évre bezártak egy vendéglátó egységet, mivel az alkalmazotton kívül 4 személy fogyasztott helyben szeszesitalt.

A kijárási tilalom megszegése miatt 331 emberrel szemben intézkedtek. Beszélt arról is, hogy 22893-an vannak hatósági házi karanténban.