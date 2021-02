Jövő héten már olthatnak Magyarországon a kínai vakcinával

Magyarország már öt, koronavírus elleni vakcinával rendelkezik, ezek közül néggyel már oltanak, a kínai vakcinával a jövő héten kezdődhet meg az oltás – írja az MTI a koronavirus.gov.hura hivatkozva.

Magyarország az oltási folyamat felgyorsítása érdekében orosz és a kínai vakcina beszerzésére is szerződött, ezekből összesen 3,5 millió ember oltására elég vakcina érkezik majd a következő hónapokban. Ennek köszönhetően

péntekig 297 800 ember oltására elég oltóanyag érkezett, a Szputnyik-vakcinával már zajlik a regisztrált idősek oltása, és hamarosan a kínai vakcinával is megkezdődhet az oltás.

A Magyarországra érkező vakcinákból mindig képeznek megfelelő biztonsági tartalékot a második körös oltások elvégzéséhez. Péntek reggeli adatok szerint már 391 821 embert oltottak be, akik közül 152 432-en már a második oltásukat is megkapták. A kormányzati oldalon egy táblázatban is szemléltették a Magyarországra érkezett vakcinák típusát és mennyiségét. Az adatokból kiderül, hogy

Magyarország összesen 26 737 710 adag vakcinát kötött le, mostanáig ennek az 5,52 százaléka, 1 474 715 adag érkezett meg.

Az oltóanyagtípusok mennyiségét is részletezték. Az EU-beszerzésből a lekötött 19 737 710 adag vakcinának a 4,45 százaléka érkezett meg mostanáig, míg a vakcinából a lekötött 7 millió adag 8,51 százalékát szállították le eddig.

A kormányzati portálon tudatták: péntekig összesen 737 267 ember oltására elég oltóanyag érkezett az országba. Az amerikai-német Pfizer-BioNTechtől 334 717, a kínai Sinopharmból 275 ezer, a brit-svéd AstraZenecától 84 950, az orosz Szputnyikból 22 800, az amerikai Modernától 19 800 ember oltására elég vakcina jött.

Magyarország 9,8 millió ember oltásához elég oltóanyagot vár az uniós beszerzésből, ebből eddig 439 467 ember oltására elég vakcina érkezett meg három gyártótól (Pfizer, Moderna, AstraZeneca). A Janssen és CureVac még nem rendelkezik uniós engedéllyel, így még nem is szállított oltóanyagot Magyarországra.