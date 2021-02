Balassagyarmaton is berobbant a fertőzés, 68 beteg fekszik kórházban

Balassagyarmat polgármestere, Csach Gábor Facebook-posztban számolt be a városi járványhelyzetről. Posztjában többek között azt írja, hogy több óvodai csoportot és iskolai osztályt, valamint a helyi földhivatalt is be kellett zárni a növekvő koronavírusos esetek miatt. A járványhelyzet annyira súlyos a városban, hogy amelyik szülő teheti, ne vigye iskolába vagy óvodába gyermekeit 1-2 hétig akkor sem, ha egészséges.

A kórházban már 68 beteg fekszik a covid-osztályokon, közülük 10-en voltak lélegeztető készüléken, és továbbra is sokan vannak súlyos állapotban (köztük több 50 év alatti is).

– írta a kórházi esetekről. Állítása szerint szakértőkkel kiszámolta, hogy az elmúlt félévben 980 balassagyarmati eshetett át koronavírus-fertőzésen.

A polgármester posztja végén ara kéri a lakosokat, hogy regisztráljanak minél előbb a koronavírus elleni oltásra.