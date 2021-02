Müller Cecília: Több új mutáns jelent meg Magyarországon

Kiss Róbert rendőr alezredes friss hírrel kezdte a pénteki tájékoztatót: az operativ törzs megkezdte az utazási szabályok és határforgalom szigorításának előkészítését a koronavírus 3. hulláma miatt Orbán Viktor miniszterelnök kérésére.

Ezenfelül beszámolt az utóbbi 24 óra intézkedéseiről:

A maszkviselés kötelezettségének elmulasztása miatt 130 személlyel szemben intézkedtek a rendőrök, így a járványügyi készültség kezdete óta eddig 26 612 intézkedést hajtottak végre.

Közülük a hatóságok 94 személlyel szemben intézkedtek amiatt, hogy a tízezer főnél nagyobb települések közterületein megszegték a maszkviselési kötelezettséget. 6 személyt figyelmeztettek, 43 személyt megbírságoltak, 45 személlyel szemben feljelentést tettek.

Közlekedési eszközökön és várakozóhelyeken 14, üzletekben és bevásárlóközpontokban 22 személlyel szemben intézkedtek a járványvédelmi szabályok megszegése miatt.

Az üzletek nyitvatartására vonatkozó szabályok megszegése miatt eddig összesen 835 ilyen esetben kellett eljárniuk a hatóságoknak tavaly november óta. Ebből az üzemeltető, illetve a tulajdonos felelőssége 214 esetben volt megállapítható.

Az elmúlt 24 órában a vendéglátóhelyeken, üzletekben való tartózkodás tilalmának megszegése miatt 6 rendőri intézkedést végeztek, míg az üzemeltetőre vonatkozó kötelezettségek megszegése miatt kétszer intézkedtek, ezeket a vendéglátóhelyeket bezárták.

Kispesten, az Üllői úton egy söröző ellenőrzésekor három vendéget találtak, akik szeszesitalt fogyasztottak. A vendégeket szabálysértés miatt megbírságolták, az üzletet hat hónapra bezárták.

Bács-Kiskun megye egyik településén, Zsanán állampolgári bejelentés alapján ellenőriztek egy büfét ketten tartózkodtak és szeszesitalt fogyasztottak. Itt is hasonlóképp jártak el a rendőrök.

422 embert marasztaltak el a kijárási és a közterületi gyülekezési tilalmak megszegése miatt. Közülük 7-en a kutyasétáltatásra vonatkozó szabályokat szegtek meg, 12-en pedig a közterületi csoportosulási tilalmat hágták át. Így eddig összesen 42 831 esetben intézkedtek a rendőrök.

A VII. kerületben lakossági bejelentés alapján három különálló lakásban tartott házibulikat oszlattak fel a rendőrök. )sszesen 55 külföldi és 1 magyar állampolgárt vontak intézkedés alá. A szervezőkkel szemben közigazgatási hatósági eljárást indítottak, míg a résztvevőkkel szemben szabálysértési szankciót, helyszíni bírságot és feljelentést alkalmaztak.

Egy magánszemély a február 28-i napra egy internetes oldalon honlap gyülekezésre hívja fel az embereket. Az alezredes felhívta a figyelmet arra, hogy az érvényben lévő szabályozások fényében tilos gyűléseket, rendezvényeket tartani. Hangsúlyozta: a korlátozások azt szolgálják, hogy a járvány elleni védekezés sikeres legyen, ezért mindenkit kérnek arra, hogy tartsák be az intézkedéseket.

A külföldiekre vonatkozó tranzitszabályok megsértése miatt a kijelölt közlekedési korridorokon 62 esetben intézkedtek rendőrök a hétvégén, összesen 12 476 esetben kellett eljárniuk.

A házi karanténban lévő személyekkel szemben 11 913 helyszíni ellenőrzést végeztek az elmúlt 24 órában. Tegnap 6261 házi karantént rendeltek el, így jelenleg összesen 35303-an vannak karanténban. 3195-en használják közülük az online ellenőrzésre kifejlesztett mobilalkalmazást.

Növekszik a fertőzöttek száma

Roppant nehéz helyzetben van a világ, Európa és Magyarország is a járványadatok rendkívüli romlása miatt – közölte Müller Cecília országos tisztifőorvos. Közölte, hogy harmadik hullám felszálló szakasza nagyon meglódult, exponenciálisan növekedik a fertőzöttek száma, valószínűleg a mutáns vírusok miatt.

Rendkívül fontos, hogy nagyon szigorúan betartsuk az alapvető higiénés szabályokat és ne lankadjon a figyelem.

Az országos tisztifőorvos ismertette az adatokat: péntekre virradóra 4668 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 419 182 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.

Kiemelte, hogy fertőzöttek száma rendkívüli mértékben nő, hiszen 70 százalékkal magasabb fertőzőképességet produkálnak az új mutációk, mint a korábban ismert vírus. Elhunyt 123 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 14 795 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 317 899 fő, az aktív fertőzöttek száma 86 488 fő.

Müller Cecília felhívta a figyelmet arra, hogy mindenki tartsa magát a tavaszi szabályokhoz, és beszélt arról is, hogy megnőtt a kórházak terheltsége is, így 5027 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 451-en vannak lélegeztetőgépen. Hangsúlyozta, mindenkinek meg kell tennie a magáét, hogy letörjük ezt a növekedést. Arra kért mindenkit, hogy akit megszólítanak, éljenek a védőoltás lehetőségével.

A háziorvosokat arra kérte, hogy ha praxisukban mozogni nem tudó személy van, mielőbb végezzék el az idős ember lakásán az oltást.

Az országos tisztifőorvos beszélt arról is, hogy 74 400 AstraZeneca vakcina érkezett csütörtökön, Modernától pedig több mint 28 ezer.

Visszautalt Szijjártó Péter pénteki bejelentésére is, amely szerint Sinopharm oltóanyagából márciusban 500 ezer adag érkezik majd. Kiemelte, hogy örül, hogy megnőtt a bizalom a védőoltások iránt. Beszélt arról is, hogy változnak az oltóanyagokkal kapcsolatos ismeretek is, ezért bizonyos mértékig lehet változtatni az oltási stratégián, amelynek célja, hogy minél több személy megkaphassa az oltása első adagját, hiszen így minél többen védettek lesznek, mert az első oltás beadása után 50-70 százalékos védettséget mérnek, ami elegendő ahhoz, hogy ne súlyosan és szövődményesen zajlódjon le a megbetegedés.

Arról is beszélt, hogy tegnap egy Dél-afrikai vírusmutánst mutatott ki egy diagnosztikai labor, amely elküldte a Nemzeti Népegészségügyi Központnak (NNK) megerősítő vizsgáltra a mintát.

Az országos tisztifőorvos megerősítette, hogy a vírusmutáns jelen van Magyarországon is, és ez nehezebben kezelhető, hiszen egy egy ellenállóbb variáns és az antitestek is nehezebben tudnak megküzdeni vele.

Müller Cecília felhívta a figyelmet arra is, hogy könnyen előfordulhat, hogy már korábban megbetegedett személy újrafertőződhet, azonban a járványügyi vizsgálat jelenleg is zajlik, a fertőződött személyről annyit lehet tudni, hogy korábban egy olyan munkatársával érintkezett, aki Zambiában járt. Óva intett attól is, hogy bármiféle utazást tervezzünk üzleti úton kívül.

A brit mutánsról azt mondta, hogy február 25-ig az NNK laboratóriumában 418 főnél mutatták ki az angol mutánst, 34 főnél pedig különböző variánsokat, de ezek nem nagyon térnek el az ismert koronavírustól.

Megállapították azonban, hogy hosszabb ideig tart a betegség és a lábadozás időszaka is, illetve nagyobb fokú fáradtságot is éreznek a betegek, mint az eddig ismert koronavírus esetében. Müller Cecília kiemelte, hogy tovább tart tehát a vírus ürítése is, így a fertőzőképesség hosszabban tart. A cseh mutánst 9 főnél mutatták ki .

Az országos tisztifőorvos hangsúlyozta, hogy a védőoltások ezen mutációk ellen is védenek. Müller Cecília szeretettel kérte, hogy aki teheti, vegye fel az oltást. Kérdésre válaszolva elmondta, hogy fontolgatják, hogy AstraZeneca oltóanyagával kapcsolatban módosítanak az alkalmazáson, de azt nem részletezte, hogy miképpen. Arra, hogy a korlátozásokat miért csak március 15-ig szavazták meg, azt mondta, jelen helyzetben két hétnél tovább senki nem lát, a számításaik ennyi időre engednek következtetni, hosszabb távra egyelőre nem lehet érdemben nyilatkozni.

A cseh mutáns 9 főnél van jelen, illetve 34 olyan fertőzött is van, akiknél a járvány szempontjából nem jelentős mutánst mutattak ki – sorolta.

Az operatív törzs sajtótájékoztatóján ezután az újságírói kérdések következtek. Arra a kérdésre, hogy a járvány differenciálható-e területileg Müller Cecília azt felelte, hogy nem, ugyanis közösségi terjedésnek vagyunk tanúi. Elárulta: a legnagyobb számú fertőzöttet Budapesten regisztrálták, azonban ha egy mutáns felüti a fejét, gyorsan szétszóródik és terjed.