Karanténból küldték óvodába a gyerekeket Nyergesújfalun

Nyergesújfalu polgármestere felelős viselkedésre kérte a város lakóit, miután igazoltan koronavírusos szülők iskolába, óvodákba küldték gyermekeiket.

Mihelik Magdolna, a város vezetője Facebook-oldalán osztotta meg, hogy az iskola és a Benedek Elek Óvoda csoportjai után a Bóbita Óvoda óvónői is elkapták a fertőzést. Mint írta, az önkormányzat tesztelteti a nevelőket, és kormányhivatali döntés születik a továbbiakról, de addig ezek az intézmények bezártak.

Sajnos elképesztő esetek vannak: igazolt covidos – karanténban tartózkodó! – anyukák elküldik a gyermekeket nevelési intézményekbe! Aki pozitív, határozat nélkül is felelősen cselekedjen! Ide kapcsolódóan: a gyermekorvosi rendelőkben MASZK NÉLKÜL NE várakozzunk! Most terjed igazán a vírus, nyilván megjelentek a mutáns kórokozók. A megjelölt létszámhatár felett ne menjünk be a várókba! Ez nem vita tárgya! A covidos halálozások miatt kiemelkedő az idei helyi halálozási statisztika, és ez tény!