Csizmadia Ervin: Jövőre jó eséllyel vége a kétharmadnak

Jövőre a kormánypártok megszenvedhetik az ellenzék megerősödését, de a válaszokért olykor érdemes a múltba tekinteni – vélte Csizmadia Ervin politológus a Népszavának adott interjúban.

A szakember kifejtette, nem hiszi, hogy a háromszor egymás után elért kétharmados eredményt meg tudja ismételni a Fidesz, még akkor sem, ha ők nyerik a jövő évi választást. Hozzátette, a 2014-es és 2018-as kétharmadhoz már vastagon kellett az ellenzék teljesítménye is, a mostani összefogás viszont okozhat meglepetést, akár még győzhet is. A politológus kiélezett küzdelemre számít.

Csizmadia Ervin felvetette, hogy a politikában nem példa nélküli, hogy bizonyos korszakokban felborul az egyensúly a kormány és ellenzéke között. Itt Margaret Thatcher brit kormányát említi, amikor a tory párt sokkal jobban kifejezte a korabeli közszellemet, mint a Munkáspárt, így nem csoda, hogy tizenhét évig kormányképtelen volt a brit ellenzék – akárcsak nálunk a 2010 óta eltelt évek nagy részében.

A riporter kérdésére Csizmadia Ervin kifejtette: szerinte nem kulcskérdés, hogy lesz-e, s ha igen, milyen programja az ellenzéknek, ehelyett lényegesebbnek látja, hogy győzelem esetén miképpen stabilizálnák hatalmukat. Fölöslegesnek tartja azt is, hogy a nemzetegyesítés jelszavával kampányoljanak, mivel a magyar politika olyan polarizált, hogy erre nincs esély.

A politológus tágabb történeti kontextusban is értelmezte a fennálló és a várható helyzetet. Megállapítása szerint lényegében az 1867. évi kiegyezés óta az a hazai tendencia, hogy van egy nagy párt, amely stabilitást biztosít, olykor modernizál, de a politikai versenyt igyekszik korlátozni. Ezek leváltása egyben általában valamiféle rendszerváltást is jelent. Szerinte a mostani időszak is egy ilyen folyamat része lehet, a kérdés pedig az: mi történik a jelenlegi kormány esetleges leváltása után?