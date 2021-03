Belophatja magát a börtönbe

Rossz lóra tett az a férfi, aki több lopást is elkövetett a közelmúltban. A gyanúsított idén február 18-án, egy szegedi vendégházból jogtalanul elvitt egy 60 ezer forint értékű LCD-televíziót, majd február 26-án egy vascsővel betörte egy belvárosi üzlet ajtajának üvegét, és a boltból különböző kozmetikai termékeket, illatszereket, valamint olvasó szemüvegeket tulajdonított el, mintegy 170 ezer forint értékben, olvasható az ugyeszseg.hu portálon.

A kétrendbeli lopás vétsége miatt indult eljárásban a szegedi járási ügyészség a férfi letartóztatásának egy hónapra történő elrendelését indítványozta, a bűnismétlés veszélye miatt.

A férfival szemben többrendbeli lopás miatt egy másik büntetőeljárás is folyamatban van, amelynek során a férfi letartóztatását is elrendelték, majd bűnügyi felügyelet hatálya alatt is állt.