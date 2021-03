Egy pécsi iskolában már délben véget ér a tanítás, mert az órákat 45 percről 35 percre rövidítették. Ezzel azt próbálják elérni, hogy a gyerekek ennyivel is kevesebbet legyenek a közösségben. Egy-két kivétellel minden diákot el tudnak vinni a szülők vagy a nagyszülők – mondta az ATV Híradójának a Pécsi Mezőszél Utcai Általános Iskola intézményvezetője.

Wellisch Katalin hozzátette, a március 15-i hétvégéhez kapcsolódva a diákok öt teljes napot tudnak otthon tölteni. Az intézkedés célja, hogy a gyerekek minél kevesebb időt töltsenek együtt nagy közösségben. Ugyanígy az óvodákban is felütötte fejét a járvány. Több csoportot is be kell zárni két óvodában is. Olyan is van, ahol öt csoportból csak kettő működik.

Azonban ez még nem minden. A járvány az önkormányzat más intézményeiben is fennakadásokat okoz, február 25-e óta ugyanis zárva tart az önkormányzat közös ügyfélszolgálati irodája is a Búza téren.