Változik a koronavírusos betegek otthoni kezelése

Tájékoztatót küldött a gyógyszerészeknek az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés- Egészségügyi Intézet (OGYÉI), amelyből az derül ki, hogy az eddig csak kórházakban alkalmazott favipiravirterápiát a koronavírusos betegek számára az otthonaikban is lehetővé teszik.

Az országos tiszti főgyógyszerész, El Koulali Zakariás tájékoztatása szerint

kidolgozták a Favipiravir hatóanyagot tartalmazó gyógyszerkészítmények alkalmazásával kapcsolatos szakmai protokollt, amelyet most már nemcsak kórházakban lehet alkalmazni, de a koronavírusos betegek meghatározott köre otthon is igénybe veheti a Favipiravirterápiát.

A terápia otthoni alkalmazásával az egyik cél, hogy minél kevesebb koronavírusos beteg kerüljön kórházba.

A levélben felhívják a gyógyszerészek figyelmét, hogy a gyógyszer kiadása vényköteles, amelyhez tájékoztatót, illetve belegyező nyilatkozatot is alá kell írniuk a gyógyszert kiváltó személynek a gyógyszertárban. Emellett a gyógyszerészeknek szóbeli tájékoztatást is kell nyújtani arról, hogy a favipiravir magzati károsodást okoz, alkalmazása várandós nők körében nem javasolt, illetve a fogamzóképes nők és férfiak is csak megfelelő fogamzásgátlás mellett használhatják.

Arról már tavaly tavasszal a kormányzati oldal is tájékoztatást adott, hogy összesen négy ország, köztük Magyarország kapott vásárlási lehetőséget a favipiravir nevű hatóanyagot tartalmazó gyógyszer vásárlására, amely a kínai és japán adatok alapján jelentősen csökkenti a koronavírus-betegség időtartamát, javítja a vírus által megtámadott tüdő állapotát.

A favipiravirt 2014-ben engedélyezték Japánban, alkalmazták influenza és ebola ellen is.

Magyarországon az Egis gyógyszergyártó vállalat tavaly áprilisában indította el favipiravirhatóanyag-tartalmú gyógyszer fejlesztését, és