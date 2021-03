Sebestyén Balázs a szigorításról: Ezt nem hiszem el!

Megszólalt Sebestyén Balázs a zárlatról. A rádiós műsorvezető a Facebookon azt írta, hogy nem hiszi el, ami történik, szerinte „ugyanott vagyunk, mint egy éve”.

Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón jelentette be, hogy március 8-tól április 7-ig bezárják az iskolákat, óvodákat, és két hétre az üzletek sem nyithatnak ki. Március 8-tól március 22-ig pedig minden szolgáltatás szünetel, de a magánegészségügyet igénybe lehet venni. Az intézkedésekre azért volt szükség, mert a koronavírus-járvány újabb hulláma érte el Magyarországot.

Sebestyén Balázst úgy tűnik, meglepték az intézkedések, de mint azt írta, régi hobbijának tud most majd hódolni. Mivel már nagyok a gyermekei és tudnak egyedül tanulni, ő megy terepre lovagolni. Mint az közölte, korábban sokat „nyomta”, de amikor megszületett Benett és Noel, abbahagyta. Sebestyén hozzátette azt is, hogy a tanulásban szerinte csak összezavarná a gyerekeket. Sőt kicsit azért örül is, mert míg lovagol, addig se kell a törtekkel, valamint a geometriával foglalkoznia.